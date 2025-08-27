Corean Air para comprar 103 aviones más de Boeing







Korean Air ha anunciado un acuerdo de $ 50 mil millones para comprar más de 100 Boeing aviones y varios motores de repuesto y obtener el mantenimiento del motor durante 20 años. El acuerdo se formalizó en una ceremonia de firma el lunes en Washington cuando el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, se reunió con el presidente Donald Trump.

El acuerdo incluye $ 36.2 mil millones para 103 aviones Boeing de próxima generación, $ 690 millones para 19 motores de repuesto de GE Aerospace y CFM International, $ USD 13 mil millones para el contrato de servicio de mantenimiento del motor de 20 años con GE Aerospace, dijo Korean Air. La orden de compra incluye 20 Boeing 777-9s, 25 Boeing 787-10s, 50 Boeing 737-10 y ocho cargueros Boeing 777-8F. El avión está programado para la entrega gradual hasta finales de 2030.

Nosotros para permitir en 6 lakh de estudiantes chinos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que Estados Unidos permitirá la entrada de 600,000 estudiantes de PorcelanaAgregar que la entrada de estudiantes chinos era importante. «Escucho tantas historias sobre que no vamos a permitir a sus alumnos. Vamos a permitirlo», dijo. Actualmente, alrededor de 270,000 estudiantes chinos están inscritos en los Estados Unidos. Trump dijo que era afirmativo de las buenas relaciones con China.

