Corea del Sur y EE. UU. Para formar un grupo de trabajo conjunto para mejorar el sistema de visas







Corea del Sur y el Estados Unidos están listos para lanzar un grupo de trabajo conjunto esta semana destinado a mejorar el sistema de visas de EE. UU. Para los trabajadores surcoreanos, informó la agencia de noticias Yonhap. La medida se produce en respuesta a la reciente detención de más de 300 ciudadanos coreanos durante una redada de inmigración de los Estados Unidos en Georgia, dijeron el domingo fuentes diplomáticas.

La primera reunión del nuevo grupo de trabajo tendrá lugar en Washington el martes, solo semanas después de la redada de alto perfil en un sitio de construcción de fábrica que atrajo la atención internacional, según la agencia de noticias Yonhap. Los trabajadores detenidos fueron retenidos durante aproximadamente una semana sobre lo que los funcionarios describieron como violaciones de visa poco claras antes de ser liberados después de negociaciones diplomáticas entre Seúl y Washington.

Según fuentes diplomáticas, Corea del Sur El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Departamento de Estado de los Estados Unidos dirigirán conjuntamente la iniciativa. También se cree que el Departamento de Seguridad Nacional y Comercio de los Estados Unidos participa en el grupo. Se espera ampliamente que las dos naciones discutan cómo mejorar el sistema de visas de EE. UU. Para los trabajadores surcoreanos en un momento en que las empresas coreanas han llevado a cabo grandes proyectos de fabricación en los Estados Unidos.

Muchos de los que fueron detenidos en la redada de Georgia habían llegado a los EE. UU. Con una visa B1, emitidas con fines comerciales, como asistir a reuniones o contratos de firma, o bajo el programa de exención de visa de viajes (ESTA) del Sistema Electrónico (ESTA) para estadías a corto plazo, según la agencia de noticias Yonhap.

Es probable que Corea del Sur y los Estados Unidos discutan si aplicar de manera flexible la visa B1. Si se aclara el alcance de los fines comerciales bajo una visa B1, Estados Unidos podría abordar rápidamente las dificultades de los empresarios de Corea del Sur sin la necesidad de cambiar el sistema de visa actual. La posibilidad de establecer un escritorio de visa separado en la embajada de Corea del Sur en los Estados Unidos podría manejarse para hacer coreanos. Inversiones estadounidensessegún las fuentes.

