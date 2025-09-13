Corea del Sur prepara a KF-21 Boramae para ser un avión de combate sigiloso de quinta generación.

Yakarta, Viva – Según los informes, Corea del Sur (Corea del Sur) planeó desarrollar avión de combate KF-21 Boramae se convirtió en el avión sigiloso de quinta generación.

Si tiene éxito, este ambicioso proyecto no solo cambia el mapa de la potencia aérea asiática, sino que también abre grandes oportunidades para Indonesia, quien desde el principio se convirtió en un socio estratégico del programa KF-21.

Transformación KF-21 a un avión sigiloso

Reportado de Blog de defensaEste plan está incluido en la propuesta de Presupuesto de Defensa de Corea del Sur en 2026.

El gobierno de Corea del Sur asignó fondos jumbo para apoyar el desarrollo a largo plazo, incluido el nuevo diseño del cuerpo, la tecnología de material absorbente de radar, los últimos sistemas de armamento, a máquinas de reacción locales.

Se proyecta que KF-21, que ahora es un avión de combate de 4.5 generaciones, avanzará a la clase a través de la variante Bloque III. El objetivo, este avión puede rivalizar con la capacidad de los Estados Unidos F-35 Lightning II, que ha sido el estándar de oro del jet sigiloso del mundo.

Características sofisticadas KF-21 Bloque III

Una de las principales innovaciones es la incrustación interna de la bahía de armas o el espacio de armas en el fuselaje. Este diseño hace que los misiles y las bombas no parezcan radar, de modo que las huellas de radar o radar o radar de la sección transversal sean cada vez más mínimas. Como resultado, Jet es más difícil de detectar enemigos.

Además, KF-21 Block III también está diseñado para transportar hasta cuatro misiles de meteoritos o bombas de precisión en la habitación interna. Este chorro estará equipado con el último sistema de guerra electrónica y nuevas suites ópticas que se implantan directamente en el cuerpo de la aeronave. Con esta combinación, se proyecta que KF-21 sea más mortal y más difícil de abandonar.

Máquina local para la independencia de la defensa

Durante este tiempo, KF-21 todavía depende del motor General Electric F414 hecho en Estados Unidos. Sin embargo, Corea del Sur comenzó a desarrollar una nueva máquina de reacción de generación a través de la eneribilidad aeroespacial de Hanwha y Doosan.

El gobierno de Corea del Sur incluso preparó un presupuesto de hasta 86 mil millones de wones (alrededor de Rp1.1 billones) para realizar la máquina. Si tiene éxito, este paso reducirá la dependencia de las importaciones al tiempo que fortalecerá la independencia coreana en el sector de defensa.

Para Indonesia, el éxito de las máquinas locales también significa la oportunidad de obtener una transferencia de tecnología estratégica que rara vez es dada por otros países.

Nuevas armas y sistemas de misiles sofisticados

No solo el cuerpo y el motor, KF-21 Block III también estará armado con un aire al aire de largo alcance a base de misiles. Este misil se mantiene más allá de la capacidad del AIM-120 de American Amraam, especialmente en la fase final del objetivo.

Para apoyar este programa de misiles, el gobierno de Corea del Sur ha preparado 7.5 billones de fondos won (alrededor de RP85 billones) a 2033. Si tiene éxito, KF-21 se convertirá en uno de los sistemas de armas aéreas más mortales en la región asiática.

Integración con dron de combate

Otra visión futurista del Bloque III KF-21 es su capacidad para operar con drones de combate inteligentes. Este chorro estará equipado con un enlace de datos de alta velocidad que permite la coordinación directa con drones autónomos.

En el escenario de batalla, el dron se puede usar como un cebo para interrumpir la defensa enemiga o llevar a cabo ataques a corta distancia, mientras que el chorro principal permanece en una posición segura. Este concepto sigue la tendencia global «leal Wingman», donde el futuro avión de combate opera con la flota de drones complementarios.

Gran oportunidad para Indonesia

Desde el principio, Indonesia participó como socio estratégico en el proyecto KF-21. Aunque estaba limitado sobre la financiación, la participación de Indonesia continuó porque este avión se consideraba el potencial de ser la columna vertebral Soy en el futuro.

Si el bloque III se realiza con éxito, Indonesia tiene la oportunidad de acceder a la tecnología sigilosa, máquinas locales, a la última generación de misiles. Esta transferencia de tecnología puede proporcionar un gran salto para la industria de la defensa nacional, al tiempo que fortalece el poder de negociación de Indonesia en la región.