Corea del Sur dice que Corea del Norte lanza múltiples misiles balísticos hacia el mar







Corea del Norte lanzó múltiples misiles balísticos hacia el mar el domingo, dijo el ejército de Corea del Sur, en la última demostración de armas realizada por Corea del Norte antes de su próximo congreso del partido gobernante.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo en un comunicado que detectó varios lanzamientos de misiles balísticos desde la región de la capital de Corea del Norte alrededor de las 7:50 am. Dijo que los misiles fueron disparados en dirección a las aguas orientales de Corea del Norte, pero no dio más detalles sobre qué tan lejos viajaron.

El Estado Mayor Conjunto dijo que ha reforzado su postura de vigilancia y está intercambiando información estrechamente con Estados Unidos y Japón sobre los lanzamientos de misiles de Corea del Norte. El Ministerio de Defensa de Japón dijo que también detectó presuntos lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte. No hubo informes inmediatos de daños.

Los expertos dicen que es probable que Corea del Norte esté intensificando las pruebas de armas para mostrar sus logros en el sector de defensa antes del congreso del Partido de los Trabajadores, el primero de su tipo en cinco años. Los observadores están observando el congreso para ver si Corea del Norte establecerá una nueva política hacia Estados Unidos y responderá a sus llamados para reanudar las conversaciones estancadas durante mucho tiempo.

Corea del Norte no ha anunciado cuándo celebrará el congreso, pero el servicio de espionaje de Corea del Sur dijo que probablemente tendrá lugar en enero o febrero. El lanzamiento también se produjo horas antes de que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, parta hacia China para una cumbre con el presidente. Xi Jinping. Durante el viaje de cuatro días, la oficina de Lee dijo que solicitaría a China que desempeñara «un papel constructivo» en los esfuerzos por promover la paz en la Península de Corea.

A principios de esta semana, Corea del Norte dijo que había disparado misiles de crucero estratégicos de largo alcance al mar. Anteriormente, Corea del Norte publicó fotografías que muestran un aparente progreso en la construcción de su primer submarino de propulsión nuclear.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente