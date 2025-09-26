





Se cree que Corea del Norte ha acumulado una gran reserva de uranio de grado de armas, con evaluaciones que sugieren que Pyongyang podría poseer suficiente material para docenas de bombas nucleares. El ministro de unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, dijo el jueves una evaluación indicó que Corea del Norte Tiene 2000 kg de uranio altamente enriquecido a una pureza del 90 por ciento o más. Tal cantidad marcaría un aumento significativo en las reservas de materiales nucleares del país.

Chung dijo que Pyongyang estaba operando múltiples plantas de enriquecimiento. «Incluso en esta misma hora, las centrifugadoras de uranio de Corea del Norte están operando en cuatro sitios», dijo, mencionando solo el sitio conocido de Yongbyon, que Corea del Norte había desmantelado después de las conversaciones pero reactivado en 2021.

Los analistas extranjeros creen que Pyongyang ha creado instalaciones de enriquecimiento adicionales como líder Kim jong un jong u Empuja hacia adelante con la expansión del arsenal nuclear. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha mantenido durante mucho tiempo que el Norte posee una cantidad «significativa» de uranio altamente enriquecido, que forma el material central para las ojivas nucleares.

La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) estima que se requieren 42 kg de uranio altamente enriquecido para un arma nuclear, por lo que 2000 kg sería suficiente para aproximadamente 47 bombas nucleares.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente