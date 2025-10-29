Corea del Norte prueba misiles de crucero antes de la visita de Trump a Corea del Sur







Corea del Norte El miércoles dijo que había realizado pruebas de misiles de crucero estratégicos mar-tierra en el Mar Amarillo, pocos días antes de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Corea del Sur para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), informó la agencia de noticias ANI.

Según la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), los misiles embarcados, lanzados verticalmente, volaron durante más de 7.800 segundos a lo largo de una trayectoria preestablecida sobre el Mar Amarillo y alcanzaron con éxito su objetivo designado.

KCNA no especificó si el líder norcoreano Kim Jong Un supervisó la prueba, y los medios de comunicación estatales como Rodong Sinmun, que atienden al público nacional, no informaron sobre el lanzamiento.

Pak Jong-chon, vicepresidente de la Comisión Militar Central del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea, dijo que la prueba marcó un paso importante para poner las fuerzas nucleares de Corea del Norte en una base práctica.

«Es una extensión del ejercicio de la disuasión de guerra y un acto de hacerlo de manera responsable para verificar continuamente la confiabilidad de nuestros medios ofensivos estratégicos y demostrar sus capacidades al enemigo», dijo Pak, citado por ANI. También destacó la necesidad de mejorar constantemente la preparación combativa del país.

Corea del Sur El Estado Mayor Conjunto (JCS) dijo que detectó el lanzamiento del misil alrededor de las 3 de la tarde del martes y que los detalles estaban siendo analizados de cerca en coordinación con las agencias de inteligencia estadounidenses.

Los expertos citados por ANI sugirieron que los misiles probablemente eran misiles de crucero tipo Hwasal, similares a los exhibidos durante la exposición anual de defensa de Corea del Norte en Pyongyang a principios de este mes.

Hong Min, analista senior del Instituto Coreano para la Unificación Nacional, dijo que el tiempo de vuelo de los misiles indicaba un alcance de alrededor de 1.500 kilómetros, lo que potencialmente pondría partes de Japón y China dentro de su alcance si se lanzaran desde el Mar Amarillo.

El lanzamiento se produce en medio del silencio de Corea del Norte sobre la oferta de diálogo de Trump. Según ANI, Trump, que estará en Seúl del 29 al 30 de octubre, expresó su voluntad de reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un al margen de las reuniones de APEC.

Hablando con periodistas a bordo del Air Force One en ruta de Japón a Corea del Sur, Trump minimizó los lanzamientos norcoreanos.

«Ha estado lanzando misiles durante décadas, ¿verdad?» dijo, aparentemente refiriéndose a Kim Jong Un. Trump reiteró que todavía quiere reunirse con Kim, con quien se reunió tres veces en 2018 y 2019 antes de que su diplomacia descarrilara por desacuerdos sobre Sanciones lideradas por Estados Unidos contra el Norte.

«Nos entendíamos muy bien», dijo Trump.

(Con aportes de la ANI)





