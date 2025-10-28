Corea del Norte profundiza su alianza con Rusia en medio de la actual guerra en Ucrania







El máximo diplomático de Corea del Norte visitó el Kremlin el lunes para conversar con el presidente ruso Vladimir Putin, tras la reunión del mes pasado entre los líderes de los países. La demostración de vínculos cada vez más profundos se produjo cuando El presidente estadounidense Donald Trump visita Asia. En una reunión separada con su homólogo ruso, la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, confirmó la «inquebrantable comprensión y apoyo» de Corea del Norte a la guerra de Putin contra Ucrania, dijeron el martes los medios estatales norcoreanos.

En los últimos meses, Corea del Norte ha enviado miles de tropas y grandes cantidades de equipo militar a Rusia para apoyar su esfuerzo bélico, una alineación cada vez mayor que ha impulsado la política exterior cada vez más asertiva del líder Kim Jong Un mientras busca romper con su aislamiento y posicionar a su país como parte de un frente unido contra Occidente liderado por Estados Unidos. Corea del Norte ha evitado cualquier forma de conversación con Washington y Seúl desde que la diplomacia nuclear de alto riesgo de Kim con Trump se desmoronó en 2019 durante el primer mandato del presidente estadounidense.

Putin y Kim se reunieron en Beijing en septiembre después de asistir a un importante desfile militar en el corazón de la capital china que marcó el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Putin pidió el lunes al Ministro de Asuntos Exteriores norcoreano, Choe Son Hui, que transmitiera sus mejores deseos a Kim, señalando que tuvieron una reunión muy cálida, según sus declaraciones televisadas al inicio de las conversaciones.

Antes de asistir a la reunión del Kremlin con PutinChoe mantuvo conversaciones con el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, quien nuevamente elogió a las tropas norcoreanas por luchar junto al ejército ruso en la región de Kursk después de una incursión sorpresiva de Ucrania. «Estos actos heroicos, por supuesto, fortalecerán aún más los lazos de amistad y unidad histórica en nuestra lucha compartida por la justicia», dijo Lavrov.

Choe destacó «un progreso considerable» en las relaciones entre los dos países y confirmó el apoyo de Pyongyang a «todas las medidas» adoptadas por Rusia para defender sus intereses de seguridad y «eliminar la causa fundamental» de su conflicto con Ucrania, según medios rusos y norcoreanos.

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, oficial de Corea del Norte, dijo que los funcionarios rusos, durante su reunión con Choe, expresaron el apoyo de Moscú a todos los esfuerzos de Pyongyang para «defender firmemente su estatus actual, sus intereses de seguridad y sus derechos soberanos».

Según evaluaciones de Corea del Sur, Corea del Norte ha enviado alrededor de 15.000 tropas a Rusia desde el otoño pasado y también ha suministrado grandes cantidades de militar equipo, incluyendo artillería y misiles balísticos para apoyar la acción militar de Moscú en Ucrania. Kim también acordó enviar miles de trabajadores militares de construcción y desminadores a la región rusa de Kursk.

Kim se ha centrado en ampliar las capacidades de su ejército con armas nucleares desde que su diplomacia con Trump colapsó en 2019 debido a desacuerdos sobre las sanciones económicas lideradas por Estados Unidos. El mes pasado, Kim sugirió que podría regresar a las conversaciones si Washington abandona su demanda de desnuclearización de Corea del Norte, después de que Trump expresara repetidamente sus esperanzas de una nueva diplomacia.

