‘Corea del Norte nunca verá el sur como socio’: Kim Yo Jong







La poderosa hermana de Líder norcoreano Kim Jong Un dijo que su país nunca verá a Corea del Sur como un socio de la diplomacia.

Kim Yo Jong, quien es uno de los principales funcionarios de la política exterior de su hermano, denunció los ejercicios militares de Corea-EE. UU.

El lunes, Kim Jong Un condenó los ejercicios y prometió una rápida expansión de su fuerzas nucleares mientras inspeccionó su buque de guerra más avanzado.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente