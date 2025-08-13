Corea del Norte, los líderes rusos en llamadas reafirman su alineación sobre Ucrania







Líder norcoreano Kim Jong Un y presidente ruso Vladimir Putin Realizó una llamada telefónica para discutir sus vínculos de profundización y esfuerzos de guerra contra Ucrania, dijeron los medios estatales de los países el miércoles, antes de la reunión planificada de Putin con el presidente estadounidense Donald Trump en Alaska. Putin durante el llamado del martes elogió la «valentía, heroísmo y espíritu autoacrificado» exhibido por las tropas de Corea del Norte mientras luchaban con las fuerzas rusas para repeler una incursión ucraniana en la región fronteriza de Kursk de Rusia, dijo la Agencia de Noticias Central Corea Corea de Corea del Norte.

Putin también compartió con Kim información sobre sus próximas conversaciones con Trump programada para tener lugar el viernes en Alaska, según la agencia de noticias Tass de Rusia, citando al Kremlin. Los informes de Corea del Norte no mencionaron la reunión de Trump. Kim le dijo a Putin que Pyongyang También apoyará a `todas las medidas que el liderazgo ruso en el futuro también tomará en el futuro,» mientras discutían el avance de los lazos en `todos los campos ‘bajo un acuerdo de asociación estratégica que firmaron durante una cumbre el año pasado, dijo KCNA.

Desde la invasión de Rusia de Ucrania, Kim ha convertido a Moscú la prioridad de su política exterior, ya que su objetivo es salir del aislamiento diplomático y expandir las relaciones con países que enfrentan Washington. Su gobierno ha desestimado los deseos de Washington y Seúl de reiniciar la diplomacia destinada a desactivar el programa nuclear del norte, que se descarriló en 2019 luego de una cumbre colapsada con Trump durante su primer mandato.

Según las evaluaciones de Corea del Sur, Corea del Norte ha enviado alrededor de 15,000 tropas a Rusia desde el otoño pasado y también suministró grandes cantidades de equipos militares, incluidos artillería y misiles balísticos, en apoyo de los esfuerzos de guerra de Putin contra Ucrania. Kim también acordó enviar a miles de trabajadores de la construcción militar y demins a la región de Kursk de Rusia, un despliegue de inteligencia de Corea del Sur cree que podría suceder pronto.

