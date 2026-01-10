Corea del Norte furiosa por la acusación de que Corea del Sur utiliza drones de vigilancia

Jacarta – Corea del Sur acusada de volar zumbido explorar en el espacio aéreo de Corea del Norte el fin de semana pasado. Gobierno Joyas También advirtió a Seúl sobre las acusaciones.

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) también informó el sábado 10 de enero de 2026 que Pyongyang también afirmó que había ocurrido un incidente similar en septiembre pasado. El Estado Mayor del Ejército de Corea del Norte, en un comunicado publicado el viernes (1 de septiembre), calificó las acciones de Corea del Sur como una grave violación de la soberanía de Corea del Norte.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur negó las afirmaciones de Corea del Norte y el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, pidió una investigación exhaustiva. El ejército norcoreano dijo que había rastreado un dron que se movía hacia el norte sobre el condado de Kanghwa, Incheon, cerca de Seúl, el domingo pasado.

Al dron se le permitió cruzar la frontera antes de ser derribado utilizando un dispositivo especial de guerra electrónica cerca de la ciudad de Kaesong.

Según KCNA, el dron equipado con equipo de vigilancia grabó vídeos de varias zonas de Corea del Norte. Los resultados del análisis muestran que el dron fue diseñado para volar un total de 156 kilómetros a una altitud de hasta 300 metros durante tres horas y 10 minutos. KCNA también publicó fotografías del dron.

Pyongyang también afirmó que un dron surcoreano había recopilado datos en territorio norcoreano en septiembre, antes de ser alcanzado por un ataque electrónico militar norcoreano sobre Kaesong mientras regresaba al Sur.

En octubre de 2024, Corea del Norte también acusó a Corea del Sur de invadir drones para difundir grandes cantidades de “folletos de propaganda” sobre Pyongyang. El ejército de Corea del Norte dice que Corea del Sur ha seguido realizando provocaciones desde su cambio de gobierno en junio. Pyongyang también llama a Seúl su eterno enemigo.

«Seúl es nuestro enemigo más hostil, cuya naturaleza nunca cambiará, y es un objeto que definitivamente destruiremos si atacamos», decía el comunicado militar.

Se sabe que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha tomado una serie de medidas para reducir las tensiones entre las dos Coreas, tras las políticas de confrontación implementadas por su predecesor, Yoon Suk Yeol. (Hormiga).