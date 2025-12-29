Corea del Norte dice que probó misiles de crucero estratégicos de largo alcance







Corea del Norte dijo el lunes que disparó misiles de crucero estratégicos de largo alcance al mar para probar la disuasión nuclear del país, días después de que mostrara un aparente progreso en la construcción de su primer submarino de propulsión nuclear.

Los lanzamientos del domingo fueron la última exhibición de armas de Corea del Norte antes de su planeado congreso del gobernante Partido de los Trabajadores a principios del próximo año. La atención externa sobre el congreso, el primero de su tipo en cinco años, se centrará en si el líder norcoreano Kim Jong Un establecerá nuevas prioridades en las relaciones con Estados Unidos y responderá a los llamados de Washington para reanudar conversaciones latentes durante mucho tiempo.

La oficial Agencia Central de Noticias de Corea informó que Kim expresó «gran satisfacción» por los lanzamientos del domingo, que tuvieron lugar frente a la costa occidental del país. Dijo que Kim señaló que probar la confiabilidad de la estrategia de Corea del Norte nuclear La disuasión y la demostración de su poder son «sólo un ejercicio responsable del derecho a la autodefensa y a la disuasión de la guerra» frente a las amenazas externas a la seguridad.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que estaba al tanto de varios lanzamientos de misiles de crucero realizados desde la región de la capital de Corea del Norte el domingo por la mañana. Dijo que Corea del Sur mantiene su disposición a repeler cualquier posible provocación norcoreana a través de su alianza con Estados Unidos.

Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU prohíben a Corea del Norte realizar lanzamientos que involucren su enorme arsenal de misiles balísticos. Sus pruebas de misiles de crucero no están prohibidas, pero aún representan una amenaza para Estados Unidos y Corea del Sur porque son muy maniobrables y vuelan a baja altura para evitar la detección del radar. Los analistas dicen que Corea del Norte intentaría utilizar misiles de crucero para atacar buques de guerra y portaaviones estadounidenses en caso de conflicto.

La semana pasada, Corea del Norte realizó un lanzamiento de prueba de nuevos misiles antiaéreos frente a su costa este y mostró fotografías que muestran el casco prácticamente terminado de un submarino de propulsión nuclear en desarrollo. Corea del Norte dio a entender que armaría el submarino con misiles nucleares.

Un submarino de propulsión nuclear se encuentra entre una serie de sofisticados sistemas de armas que Kim ha prometido introducir para hacer frente a lo que describe como amenazas a la seguridad lideradas por Estados Unidos. Algunos expertos dicen que el reciente alineamiento de Corea del Norte con Rusia, incluido el envío de miles de tropas y equipo militar para apoyar la guerra del presidente Vladimir Putin en Ucrania — puede haberle ayudado a recibir tecnologías cruciales a cambio.

Corea del Norte se ha centrado en actividades de prueba de armas para ampliar su arsenal nuclear desde que la diplomacia nuclear de alto riesgo de Kim con el presidente estadounidense Donald Trump colapsó en 2019.

Pero en una aparente respuesta a los repetidos acercamientos de Trump, Kim sugirió en septiembre que podría regresar a las conversaciones si Estados Unidos abandona «su obsesión delirante con la desnuclearización» de Corea del Norte. Los expertos dicen que Kim podría pensar que su arsenal nuclear ampliado le daría mayor influencia para obtener concesiones en posibles conversaciones con Trump.

