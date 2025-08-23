Corea del Norte acusa al sur de la ‘provocación seria’ sobre los disparos de advertencia fronteriza







Corea del Norte acusado Corea del Sur de una «provocación grave» el sábado después de que las tropas de Corea del Sur dispararon tiros de advertencia a los soldados norcoreanos que establecieron barreras a lo largo de su tensa frontera.

Ko Jong Chol, vicepresidente del personal general del ejército del pueblo de Corea del Norte, señaló que los disparos de advertencia del martes coincidieron con los ejercicios militares de Summere-Us Summertime de Corea del Sur y acusaron a Seúl de tratar deliberadamente de aumentar las tensiones.

Poco después de la declaración de Ko, los jefes de personal conjuntos de Corea del Sur confirmaron que había disparado los disparos de advertencia el martes por la tarde a los soldados norcoreanos que cruzaron brevemente la línea de demarcación militar en la región fronteriza central mientras realizaban trabajos de construcción no especificados.

El ejército del sur dijo que los soldados regresaron al territorio de Corea del Norte sin incidentes y que el norte no devolvió el fuego.

En los últimos meses, el ejército de Corea del Sur ocasionalmente ha utilizado advertencias de altavoces y disparos de advertencia para repeler a los soldados norcoreanos que cruzan el militar línea de demarcación.

Los incidentes fueron vistos en gran medida como accidentales como las tropas de Corea del Norte construyen barreras contra el tanque, las minas vegetales y realizan otro trabajo para reforzar las defensas fronterizas en medio de tensiones elevadas.

Ko dijo que los soldados norcoreanos estaban llevando a cabo un «proyecto de barrera para bloquear permanentemente la frontera sur,» como parte de los esfuerzos más amplios de «separar completamente» el territorio entre las Coreas, cuando el Sur respondió con una advertencia de audio y disparos de advertencia.

Ko dijo que el norte había informado Fuerzas estadounidenses En el sur de sus planes para el trabajo fronterizo el 25 de junio y el 18 de julio para evitar enfrentamientos accidentales.

« Como el oficial comandante responsable de la gestión y seguridad de la frontera sur, exijo (el sur) de detener inmediatamente la provocación peligrosa destinada a hacer que el proyecto de fortificación en la frontera sur sea necesario para defender nuestra soberanía como una excusa para la escalada de la tensión, dijo Ko en un comunicado.

La animosidad entre las Coreas se está ejecutando ahora a medida que el líder norcoreano Kim Jong Un continúa haciendo alarde de sus capacidades nucleares militares y se alinea con Rusia sobre la guerra del presidente Vladimir Putin. Ucrania.

Citando la expansión de los ejercicios militares de Corea del Sur y las políticas de línea dura del gobierno conservador anterior de Seúl, Kim declaró el año pasado que Corea del Norte estaba abandonando sus objetivos de larga data de una unificación pacífica entre las Coreas y ordenó la reescritura de la Constitución del Norte para marcar el Sur como un enemigo permanente.

El gobierno de Kim hasta ahora ha desestimado las oberturas diplomáticas del nuevo presidente liberal de Seúl, Lee Jae Myung, quien dijo la semana pasada que Seúl trataría de restaurar un acuerdo militar entre coreiano de 2018 destinado a reducir las tensiones fronterizas, al tiempo que instó a Pyongyang a recíprocar al reconstruir la confianza y el diálogo de la resumición.

Fuente