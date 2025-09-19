Copa Mundial de boicot ultimatum español 2026 si apareció Israel

VIVA – La amenaza de boicot a eclipsar Copa Mundial. Esta vez vino del campeón de la Eurocopa 2024, España, lo que indicaba que no participaría en 2026 Copa del Mundo Si FIFA Sigue permitiendo Israel Vamos en el escenario.

Leer también: 7 Datos interesantes del equipo nacional español Gusur Argentina en la cima del ranking de la FIFA



El Gran Torneo está programado para tener lugar en los Estados Unidos, México y Canadá en el verano de 2026. Actualmente, actualmente solo 18 países de un total de 48 participantes que aseguran boletos para las finales, mientras que el resto todavía está luchando por lugares a través de calificaciones.

Si realmente se da cuenta, los pasos de España serán el primer boicot por un país grande en las últimas décadas.

Leer también: Dos soldados israelíes fueron asesinados por un conductor de camión de ayuda humanitaria



Los pasos del boicot de la Copa Mundial

History Records, un boicot en la Copa del Mundo no es nuevo. Uruguay, la edición inaugural de 1930, se negó a aparecer en Italia en 1934 como una protesta debido a la falta de participación del equipo europeo en la edición anterior. Excepcionalmente, Uruguay se convirtió en el único campeón defensor que nunca defendió su título.

Leer también: Gran Bretaña reconocerá al estado palestino después de que Trump regrese



Todavía en la misma edición, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda también están ausentes porque sienten que su torneo nacional, el campeonato doméstico, es más prestigioso que la Copa del Mundo.

Cuatro años después, Uruguay continuó el boicot, esta vez con Argentina. Ambos se decepcionaron después de que la FIFA nombró a Francia como el anfitrión de 1938, a pesar de que se creía que convirtió el continente sudamericano, que era el organizador.

En Brasil de 1950, el turno de la India de retirarse a pesar de que se aprobó automáticamente después de que tres competidores asiáticos (Indonesia, Filipinas y Birmania) renunciaron. Durante este tiempo, el mito circuló que India renunció debido a la prohibición de jugar sin zapatos, pero los informes de los medios extranjeros mencionaron más porque consideraron que el torneo no era muy importante.

Todavía en la misma edición, Escocia también está ausente porque no pudo ganar el campeonato local absolutamente de acuerdo con las condiciones establecidas por su federación. Türkiye también renunció porque el costo de viajar a América del Sur era demasiado costoso.

El boicot también coloreó la Copa Mundial de 1974. La Unión Soviética se negó a competir contra Chile en el partido de vuelta del playoffs de clasificación después de que el primer partido terminó en un empate sin goles en Moscú. La razón, el estadio en Santiago se usó una vez como la ubicación de la ejecución masiva después del golpe militar.

Chile finalmente escapó de una manera única: los jugadores solo pasaron la pelota entre ellos antes de entrar en un gol vacío, luego el árbitro terminó el partido.

No solo eso, las acciones de retirada masiva también ocurrieron en 1966 cuando todos los países africanos boicotearon la Copa Mundial de Inglaterra porque rechazaron el formato de calificación que se consideraba perjudicial para su continente.