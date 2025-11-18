Coordinador prometedor nombrado candidato de Giants HC

El Gigantes de Nueva York se embarcará en una amplia búsqueda de entrenador en jefe esta temporada baja.

Entrenador interino mike kafka Tendrá la oportunidad de demostrar su valía a largo plazo en Nueva York. Sin embargo, es poco probable que termine con el trabajo.

Jay Glazer de Fox Sports reveló una lista de nombres potenciales el domingo pasado en el programa de inicio de Fox. Incluía a ex entrenadores en jefe y coordinadores prometedores.

Glazer nombrado Mike McCarthy, Matt Nagy Steve Spagnuolo, Estimado Anarumo, y Arturo Smith como candidatos para el puesto de entrenador en jefe de Big Blue. Sin embargo, un nombre destacó más que el resto.



Joe Schoen y los Giants comienzan la búsqueda del próximo entrenador en jefe después de despedir a Brian Daboll. @JayGlazer tiene más información sobre eso, y también a quién atribuye Mike Macdonald el éxito de los Seahawks en la carrera de pases.

Rams de Los Ángeles coordinador defensivo Chris Shula, el nieto del legendario Delfines de Miami entrenador en jefe Don Shula, ha recibido respaldo rotundo de toda la liga.

Chris Shula tiene el sello de aprobación de Sean McVay

Glazer continuó hablando efusivamente de Shula. el dijo Sean Mc Vay no tiene más que grandes cosas que decir sobre su estrella en ascenso como coordinador defensivo.

«Les diré esto: de todos los entrenadores a los que Sean McVay ha impulsado para que sean nuevos entrenadores en jefe, ha hecho más con Chris Shula que con todos ellos juntos». dicho Glazer.

«Estos dos chicos son mejores amigos, fueron juntos a la universidad… él cree que va a ser una estrella».

Shula actualmente tiene a la defensiva de Los Angeles Rams jugando como una de las mejores unidades de la liga.

A partir de la Semana 12, la defensa de los Rams rangos segundo en la liga en términos de EPA/play. Están a sólo un puesto del líder de la liga. Texanos de Houston.

Tenga en cuenta que esta defensa no está repleta de jugadores con contratos importantes y selecciones de primera ronda.

Tienen dos selecciones de primera ronda en Jared Verso y Emanuel Forbes. Este último fue considerado un busto y cortado por el Comandantes de Washington.

El resto de la defensa es la segunda menos costosa del fútbol y cuenta con cuatro agentes libres no reclutados como titulares.

En 2025, están cediendo la segunda menor cantidad de puntos y han forzado la cuarta mayor cantidad de pérdidas de balón. Casi todo esto se puede atribuir a Shula.

Para Nueva York Gigantesquienes son un equipo defensivo entre los cuatro últimos en todo el fútbol, ​​Shula podría entrar y cambiar el barco rápidamente.

Defensa de los Rams: • Dos selecciones de primera ronda (Verse, Forbes) • 4 titulares no reclutados • Segunda defensa más barata en el fútbol americano • Segunda mejor EPA/juego • Séptimo en presiones • Segunda con menos puntos permitidos • Cuarta con mayor cantidad de pérdidas de balón forzadas Lo que sea que pienses de Chris Shula, no es lo suficientemente alto.

Los gigantes deberían poner a Chris Shula en la parte superior de su lista

Según Connor Hughes de SNY, los New York Giants están buscando un tipo específico de candidato para ser su próximo entrenador en jefe.

«Los Gigantes ahora quieren un entrenador tipo CEO, alguien que domine las tres fases del juego». escribió Hughes.

«Quieren un líder que pueda capturar el vestuario y dominar los detalles para inclinar juegos cerrados a su favor. Nueva York tiene marca de 3-12 en juegos de una anotación desde 2023, incluidas cuatro ventajas desperdiciadas de 10 puntos esta temporada».

Si bien Shula sólo ha trabajado realmente en el lado defensivo del balón en su NFL carrera, ha aprendido mucho de McVay y comprende todos los aspectos del fútbol.

Las credenciales de McVay como entrenador en jefe son casi incuestionables, y podría decirse que su árbol de entrenadores es igual de bueno.

Matt LaFleur, Kevin O’Connell, y Liam Cohen son sólo algunos de los nombres que han tenido éxito después de aprender con McVay.

Si los Gigantes quieren asegurar el éxito futuro y cambiar su suerte, Shula es un candidato tan bueno como cualquier otro para corregir los errores del pasado en Nueva York.