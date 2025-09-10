Coordinación del Banco Yakarta, Gobierno Provincial de Yakarta Acelera el programa de crédito 3 millones de casas

VIVA – El gobernador de DKI Jakarta, Pramono Anung, enfatizó el compromiso total del gobierno provincial de DKI Yakarta en el éxito del programa 3 millones Casa que fue iniciado por el presidente Prabowo Subianto.

Este apoyo se realizó a través del suministro de casi 19,809 unidades de vivienda en Yakarta.

«El gobierno provincial de DKI Jakarta brinda pleno apoyo. Hoy estamos llevando a cabo una socialización crédito Un programa útil de vivienda, tanto para desarrolladores como para personas que desean construir una casa «, dijo Pramono, miércoles (10/9/2025).

En esa ocasión, Pramono apreció la presencia del Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) Maruarar Sirait junto con las filas bancarias.

«Estamos agradecidos porque este programa es bienvenido positivamente, incluso por bancos que declararon que están listos para apoyar», dijo.

Apoyo Lleno

Director del Presidente Banco YakartaAgus H. Widodo declaró que Bank Yakarta dio la bienvenida y apoyó plenamente el programa de cumplimiento residencial para la comunidad que fue acelerado por el gobierno provincial de DKI Jakarta.

«Como socio estratégico del gobierno provincial de DKI Jakarta, el Banco Yakarta también está presente para apoyar el satisfacción de las necesidades residenciales a través del acceso al financiamiento de la vivienda, para que pueda llegar a la comunidad más amplia de varios segmentos, incluida la construcción de la colaboración activa con los desarrolladores residenciales», dijo AGUS.

Mientras tanto, el Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) Maruarar Sirait evaluó que el apoyo del gobierno provincial de DKI Jakarta hizo que este programa fuera más fuerte. Según él, una reunión con contratistas, desarrolladores, construcción de tiendas, MIPYME, a los bancos mostró un ecosistema completo.

«El interés está subsidiado al cinco por ciento. Los grandes bancos han declarado compromiso, incluido el Bank Yakarta», dijo.

«Las sinergias se sienten de inmediato. Esta es una multitud extraordinaria», agregó.

Dio un ejemplo de una historia exitosa de pequeñas empresas que lograron ascender a la clase a través del sector de la vivienda.

«Hay Angga, ex chico de la oficina, y Wawan, un Ojol, que ahora puede construir miles de casas. Estoy seguro de que en Yakarta se pueden nacer muchos Angga y Wawan Baru», dijo.

Continuó, además del sector de la vivienda, también se cree que este programa puede impulsar la economía del pueblo. Las MIPYME locales reciben espacio para comercializar sus productos.

De hecho, se considera que algunas políticas en Yakarta, como BPHTB gratuita y PBG, alivian las pequeñas comunidades.

«Vemos la verdadera sinergia. Desde las renovaciones de 700 casas inhabitables, hasta la disposición planificada de los barrios marginales el próximo año. Todos trabajan juntos, desde el centro, regiones, hasta el sector privado», explicó Maruarar.

Afirmó que este programa no solo construyó una casa, sino también la igualdad económica.

«Con esta sinergia, queremos que las pequeñas comunidades sientan realmente los beneficios del desarrollo», concluyó.