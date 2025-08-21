Coordinación a la Policía Nacional, el DPR pidió pagar las regalías antes de que se emitiera el permiso de concierto

Yakarta, Viva – Vicepresidente DPR RISufmi Dasco Ahmad enfatizó que había coordinado con la Policía Nacional con respecto a las licencias concierto. Sugirió que EO pagara primero las regalías de la canción y muestre la señal de reembolso a la policía para obtener un permiso de concierto.

«En las últimas 1-2 semanas, a menudo he coordinado con la Policía Nacional de la República de Indonesia, en el contexto de la concesión de permisos para conciertos, por ejemplo, están dispuestos, luego la concesión del permiso de concierto también debe haber sido pagado del EO relevante derechos de autor«Dasco dijo a los periodistas en el complejo del Parlamento, Yakarta, jueves 21 de agosto de 2025.

Recibo de restaurantes virales Escribe canciones de regalías RP29 mil

Tarifa de Dasco, cada organizador del evento debe dar una señal de regalías pagas pagadas primero antes de celebrar el evento. Él dijo que si no hubiera un signo pagado, no se podía dar permiso.

«Permiso para mostrar, si no ha dado una señal de que ha pagado para pagar las regalías de las canciones que se cantarán, porque en realidad es cierto que es un componente de los costos», dijo.

Dijo que las regalías de derechos de autor también debían ser un componente del costo de organizar el evento, además de honorarios para artistas, ventas de boletos, etc. Consideró que los componentes podrían ofrecerse más tarde al patrocinador.

También espera que su propuesta pueda reducir el alboroto en el mundo de la música con respecto al problema de las regalías. Además, quiere que los asuntos de regalías sean más transparentes y responsables en el futuro.

Anteriormente, el parlamento indonesio junto con Kemenkum, LMKN, LMK relacionado y organizaciones cantantes acordaron poner fin a la polémica de regalías que atormentaba al público. El acuerdo fue tomado en una reunión el jueves 21 de agosto de 2025.

«La dinámica que ocurrió se acordó terminar juntas, y mantendremos la atmósfera para mantenerse propicio», dijo el vicepresidente del Parlamento Indonesio, Sufmi Dasco Ahmad en el edificio del Parlamento Indonesio el jueves.

Presidente diario del Gerindra Party DPP, Sufmi Dasco Ahmad en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta

El presidente diario de la fiesta de Gerindra DPP también le pidió al público que no se preocupara por tocar y cantar una canción. Luego, la reunión se dirigió a la formulación del proyecto de ley de derechos de autor que se completará dentro de los 2 meses.

«Todas las partes estuvieron de acuerdo, en estos dos meses concentrados para completar la ley de derechos de autor y habían acordado que la delegación de la retirada de regalías se centraría en LMKN, mientras completaba la ley de derechos de autor y una auditoría para la transparencia de las actividades de retiro de regalías hasta ahora», dijo Dasco.