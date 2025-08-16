Cooperative Intiland, IKN Authority Bangu 109 Unidades de la casa de banda

Yakarta, Viva – La autoridad de la ciudad capital de Nusantara (Oikn) está cooperando con PT Intiland Desarrollo TBK, Edificio 109 camiseta con esquema el co -trabajo del gobierno y el cuerpo del esfuerzo (PPP), y con el tipo de rendimiento de inversión o pago de disponibilidad.

Diputado de financiación e inversión Autoridad iknSudiro Roi Santoso dijo: desarrollo Esta residencia es una forma de apoyo a la visión del archipiélago como una ciudad mundial para todo lo que es vivo y altamente competitivo.

«Por ahora, el desarrollo de Intiland tiene un plan con un mecanismo de KPBU-AP (pago de disponibilidad) hasta 109 unidades de vivienda de banda de rodadura que se espera que se completen en 2028. Ese es uno de los proyectos estratégicos», dijo Sudiro en su comunicado, el sábado 16 de agosto de 2025.

Torre intilandia del edificio Yakarta

Varios factores importantes para acelerar la realización de este plan, incluido el proceso de licencia, la aprobación del diseño y los esquemas de financiamiento.

Sudiro espera que pronto se pueda usar la cooperación en forma de desarrollo residencial, para que su partido pueda hacer varias cosas, como asuntos de licencias, aprobación de diseño y aprobación de financiamiento.

Según él, la colaboración con el sector privado confirma que la inversión en el archipiélago no es solo una transacción económica, sino que es una forma de asociación inteligente que fortalece los fundamentos sociales, económicos y ambientales de la ciudad.

«Con el objetivo de finalización de la construcción en dos años y planes operativos completos en 2028, se espera que el proyecto se convierta en un modelo de desarrollo de viviendas eficiente, ecológico y futuro», dijo Sudiro.

El vicepresidente indonesio Gibran Rakabuming Raka al revisar el desarrollo en IKN

Oikn recibió una visita del Intiland con respecto a la construcción planificada de 109 unidades de vivienda de banda de rodadura en el área de planificación 1B, el jueves 14 de agosto W025 de ayer. Sudiro enfatizó, los pasos para crear una ciudad viva que sea la competitividad viva, habitable y global ha demostrado que el crecimiento de IKN se construye a partir de la sinergia de todas las partes, a saber, el gobierno, el sector privado y la comunidad.

«El desarrollo del IKN hasta ahora continúa avanzando promoviendo asociaciones estratégicas entre el gobierno y el sector privado. Este nuevo proyecto del sitio es parte de un esfuerzo por traer residencias modernas, inclusivas y sostenibles, que están en línea con la visión de IKN como la ciudad mundial para todos», dijo.