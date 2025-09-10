Cooperativa Xynexis, Peruri Fault Conciencia pública sobre la importancia de la seguridad cibernética para la IA

Yakarta, Viva – Impresión de bumn de la República de Indonesia, Perurienfatizando la importancia de la discusión de temas relacionados con la seguridad cibernética, inteligencia artificial (Ai), computación cuántica y Privacidad de datosPara mejorar conciencia pública El desarrollo de asuntos relacionados con la digitalización en la era actual.

Para reunir líderes industriales, responsables políticos, expertos en tecnología y otras partes interesadas industriales relacionadas, Peruri junto con Xynexis también celebró una ‘Cumbre de Resiliencia Digital 2025’ en Yakarta del 10 al 11 de septiembre de 2025.

El viceministro de Bumn, Kartika Wirjoatmodjo, alias Tiko, dijo que este evento no solo hablaba de la tecnología, sino del futuro de las fortalezas de la nación en la era digital. Según él, transformación digital En Indonesia, actualmente está creciendo rápidamente, donde hasta 2024 más de 220 millones de personas indonesias han estado conectadas a Internet.

«Esto nos convierte en una de las comunidades digitales más grandes del mundo. El valor económico digital de Indonesia incluso se presenta a US $ 109 mil millones en 2025, y es el más grande del sudeste asiático», dijo Tiko en su declaración, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Agregó, detrás de este potencial, de hecho, todavía hay muchas amenazas, cambios y riesgos que serán causados. Por ejemplo, como los ataques cibernéticos que son cada vez más masivos y se dirigen a todos los sectores estratégicos, como los sectores bancario, salud, energía y gubernamental.

Tiko dijo que la amenaza podría alterar los sitios institucionales y de la empresa, lo que podría causar el riesgo de reputación y riesgos financieros.

«Acordamos construir un ecosistema digital y su infraestructura juntos. Por lo tanto, debemos estar mejor preparados que los ataques que ocurren en el futuro», dijo.

Del mismo modo, el presidente presidente de Peruri, Dwina Septiani Wijaya, dijo: ‘Digital Resilience Summit 2025’ es una plataforma estratégica para posicionar a Peruri, como líder en el ecosistema tecnológico y seguridad cibernética Indonesia. Además, como pionero en una transformación digital más segura y eficiente.

Dwina dijo que el rápido desarrollo de la tecnología, especialmente en el campo de la seguridad cibernética, la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica, ha presentado una serie de desafíos, así como grandes oportunidades para varios sectores.

«Porque en la era de la interrupción digital compleja y arriesgada como lo es hoy, exigiendo un enfoque estratégico y colaborativo en todos los sectores para fortalecer la resiliencia digital nacional», dijo.