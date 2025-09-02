Cooperar con las autoridades durante los festivales







Fue decepcionante leer que el Bhayandar La policía registró un FIR contra 26 a 30 devotos por supuestamente romper la puerta de un lago natural en el pueblo de Rai y realizar Ganpati Visarjan allí hace tres días. La queja fue presentada por Yogesh Gunijan, Comisionado Municipal Asistente de la Corporación Municipal de Mira Bhayandar (MBMC).

Este año, MBMC estableció 35 estanques artificiales en Mira-Bhayandar para inmersiones de ídolos y lagos naturales cerrados para prevenir la contaminación del agua, también colocando pancartas que prohíben Visarjan. A pesar de esto, los residentes de Rai exigieron permiso para usar su lago y le dijeron al cuerpo cívico que no sumergirían ídolos en estanques artificiales. Además de elevar puntos como el lago pertenece al pueblo, argumentaron que sus ídolos estaban hechos de arcilla. Los aldeanos rompieron la cerradura de la puerta del lago y entraron por la fuerza. También supuestamente empujaron a Gunijan. Más tarde, algunos de ellos saltaron al agua y se sumergieron ídolos en el lago natural, según un oficial de policía.

Los devotos deben trabajar con las autoridades cívicas y la policía para este festival. Cuando se les aconseja sumergir a los ídolos en los estanques artificiales, uno no puede ver por qué debería haber alguna resistencia a esta regla. La ciudad se está moviendo hacia prácticas ecológicas, incluidas estanques artificiales Para la inmersión, por lo que debemos gravitar naturalmente hacia eso.

Este espacio de edición destacó al comienzo del festival que debe haber una adhesión absoluta a las reglas y órdenes en lugar de un desafío. Un festival funciona mejor y las celebraciones están en el espíritu correcto cuando hay armonía y orden. Empujando a los funcionarios y forzando las cerraduras abiertas por cualquier razón es la matriz. Asegurémonos de presentarnos nuestros respetos y despedirnos del Divino Mantener la seguridad y permanecer en la ley. Entonces eso significa que tenemos no solo las bendiciones de Bappa, sino también las de nuestros conciudadanos.





Fuente