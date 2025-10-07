Cooperados con docenas de banca, Damai Putra Group ofrece una variedad de promociones de compras residenciales

Yakarta, Viva – Desarrolladores de viviendas y edificios comerciales, Grupo Damai PutraEstablecer la cooperación estratégica con varios bancos conocidos en Indonesia a través del evento «Synergy in Motion: Bankers Recolecting 2025».

Vicepresidente (vicepresidente) del grupo de marketing de ventas de paz, dijo Andre Utama, este paso fue dado a presentar varias comodidades y promoción Interesante para los consumidores en la compra de propiedad, al tiempo que fortalece la sinergia entre el sector inmobiliario y bancario.

«El grupo Damai Putra entiende que el financiamiento de la accesibilidad es un factor clave para la comunidad, para realizar el sueño de tener Residencial e inversión inmobiliaria «, dijo Andre en su declaración, martes 7 de octubre de 2025.



Rociando desinfectante en la ciudad de Harapan Indah Bekasi

A través de esta colaboración, Damai Putra Group junto con los socios bancarios presentarán varios esquemas de financiamiento que son más flexibles, competitivos y rentables. Se espera que este paso pueda responder a las necesidades de los consumidores en medio de la dinámica del mercado inmobiliario.

«Esta cooperación es nuestro compromiso de continuar innovando y proporcionar la mejor solución para los consumidores», dijo.

Con el apoyo de los bancos asociados, Andre cree que puede traer productos de propiedad que no solo son de calidad, sino que también son más fácilmente accesibles a través de un atractivo programa de financiamiento.

A través de «Synergy in Motion: Bankers Gathering 2025», Damai Putra Group presenta una serie de programas de promoción especiales del trimestre IV-2025 diseñados para fomentar las compras de propiedades.

«A partir de una unidad de promoción especial lista para la habitación, alivio de pago inicial, tasas de interés competitivas, largos tenores, para dirigir programas de premios», dijo Andre.

Junto con el estímulo que el gobierno derramó en el cuarto trimestre de 2025, el grupo Damai Putra también facilitó a los millennials tener viviendas. Es decir, con la facilidad de proceso, las tasas de interés promocionales comienzan a partir del 1 por ciento, y así sucesivamente.

«Esperamos que esta colaboración funcione bien y sea mutuamente beneficiosa para ambas partes, así como la relación de cooperación entre Damai Putra Group y Banks también será más fuerte», dijo.

Para obtener información, Damai Putra Group es una compañía inmobiliaria en Indonesia que se experimenta durante más de 42 años, y continúa creciendo para satisfacer las necesidades de vivienda de calidad e inversión rentable. Han creado varias áreas residenciales y comerciales de calidad en varias áreas Jabodetabek, Java Central y Java Oriental.