Cooper Rush se vuelve honesto en la ruptura de los Cowboys

El Dallas Cowboys verá una cara familiar el sábado cuando se enfrenten al Ravens de Baltimore: mariscal de campo Cooper Rush.

Rush pasó siete temporadas en Dallas como respaldo, interviniendo cuando fue necesario para Dak Prescott. Fue 9-5 como titular, lanzando para 3,463 yardas, 20 touchdowns y completando el 60.7% de sus pases en 14 aperturas.

Rush comenzará contra su antiguo equipo en el enfrentamiento de pretemporada y reflexionó esta semana sobre su decisión de unirse a Baltimore en la agencia libre.

«Baltimore salió de la nada al principio de esa semana», Rush dijo. «[I was] Como, ‘Oh hombre, ese es un buen lugar para estar’. … [Baltimore was] Solo una oportunidad de ir a un equipo realmente bueno que si tienes que entrar [the game]puedes ir a hacerlo y ganar juegos, juegos importantes [for] Un equipo que está en él y un equipo que tiene toneladas de armas en cada posición. Todo [of] aquellos [reasons] entra en eso.

«Será diferente en esa línea lateral. Será algo nuevo, pero espero con ansias. Vea muchas relaciones cercanas a lo largo de los años allí, ponerse al día con algunos tipos. Será genial».

Cooper Rush dice que no hay resentimientos con los vaqueros

Rush también habló sobre una situación a fines de la temporada pasada con los Cowboys. Con Prescott lesionado, se paró un comienzo de Activando un incentivo de tiempo de juego de $ 250,000. En cambio, Dallas recurrió a Trey Lance en el final de la temporada regular, dejando a Rush ineligible para el bono. Aún así, dijo que no hay resentimientos.

«Es el negocio», dijo Rush. «Tal vez si jugaba mejor, [I’d] Sal. No lo sé, pero no, realmente no piensas en esas cosas. Lo pasé muy bien allí. Como dije [I was] Muy cerca con mucha gente en la organización, por lo que será genial ”.

Rush servirá como la copia de seguridad principal en Baltimore, pero tiene como objetivo recuperarse de un debut breve pero inestable de pretemporada. Completó solo 2 de 4 pases para 16 yardas y una intercepción. Enfrentarse a su antiguo equipo no será una fuente de motivación.

«Realmente he estado tratando de mostrarle a mi equipo actual que estoy bien», dijo Rush. «Cosas como esa son el enfoque principal. Me estoy preparando para jugar. Esos juegos son importantes. Esos juegos de pretemporada ayudan a los muchachos en mi posición. Esas representantes cuentan. Aprendes de ellos, así que cuando tienes que salir en lo real, funciona».

Joe Milton comenzará para los Cowboys contra Ravens

Para los Cowboys Joe Milton dibujará el comienzo. Está compitiendo con Will Grier para ser la principal copia de seguridad de Prescott.

Milton ha recibido la mayoría de los representantes, pero no está encerrado en el papel de respaldo. Los Cowboys quieren ver bien la ex selección de la sexta ronda, según el entrenador en jefe Brian Schottenheimer.

«Creo que nuestro plan todo el tiempo ha sido que necesitamos averiguar sobre Joe Milton». Schottenheimer dijo. «Vamos a dejar que todos estos tipos compitan, y no es negativo contra Will Grier que no esté obteniendo los repeticiones. He estado cerca de Will Grier durante un par de años. Sabemos quién es Grier. No nos sorprende cuando entra y lo hace. Está descubriendo más de Joe Milton, es lo desconocido más que la competencia».

El Milton armado con cohetes comenzó el primer juego de pretemporada de los Cowboys, pasando para 143 yardas con un touchdown e intercepción. El rendimiento generó críticas mixtas, pero Schottenheimer no está preocupado.

«Bajo ninguna circunstancia, estoy entrado en pánico o preocupado por Joe Milton», dijo Schottenheimer. «Joe Milton jugó muy bien en la segunda mitad, hizo algunas cosas realmente buenas. Se calmó, lo descubrió».

Los vaqueros negociado por Milton Esta temporada baja. El movimiento involucró el Patriotas de Nueva Inglaterra Enviando a Milton y una selección de la séptima ronda a los Cowboys para una selección de quinta ronda.