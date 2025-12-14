Cooper quiere casarse con Ariana, Cami y Tommy Fight

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene spoilers del episodio 5 de la temporada 2 de “Landman”, “The Pirate Dinner”, que se estrenó el domingo 14 de diciembre en Paramount+.
En un momento del episodio de esta semana de “Landman”, Tommy (Billy Bob Thornton) se frustra tanto que empieza a golpear su camioneta. ¡Tiene sentido! Su hijo Cooper (Jacob Lofland) está tomando decisiones realmente imprudentes tanto en su vida personal como profesional; su padre, TL (Sam Elliott), se mudará allí; su equipo lo deja fuera de las decisiones comerciales; y Angela (Ali Larter) está planeando otro cena temática. ¿Podrá Tommy ayudar a mantener en orden a su familia y su negocio? Descúbrelo con el resumen de esta semana.
- Ups, ya estoy llorando por Happy TL, mirando el atardecer en la linda casa de Tommy junto a la piscina.
- «Hasta que muera». Oh, Tommy, qué manera con las palabras.
- Nate (Colm Feore), ¡deja de intentar echar a TL de la casa! ¡Nadie te preguntó!
- ¡Angela sólo quiere pasar un buen rato y hacer fiestas! Déjala vivir.
- Oh, ¿a qué sabe el cangrejo azul asado? Suena delicioso.
- ¿Por qué Tommy de repente conoce la etimología de «bucaneros»?
- «Golfo de América ahora, cariño». «Me importa un carajo cómo lo llamen». ¿WOKE TOMMY conmoverá a los espectadores de MAGA?
- Oh, oh, que Cooper se haga rico antes de recibir un cheque es una gran señal de alerta.
- ¿Por qué Ariana (Paulina Chávez) no puede darle a Cooper la dirección de su padre? ¿La yincana del tesoro es parte de una propuesta católica?
- Dios mío, Cooper está tan jodido. Estoy estresado.
- Tommy está siendo muy generoso con Cooper al incorporarlo. ¿Sus instintos resultarán ser pura suerte?
- “Si se tragara un trozo de carbón, en tres días haría un diamante” es una excelente descripción campechana de una persona herida.
- Sabes que Tommy se siente frustrado cuando ataca repetidamente a su confiable camioneta.
- Amo a estos ancianos siempre alborotadores en la casa de retiro. ¡Están realmente preocupados por la vida sexual de Ángela!
- Uf, la gente de MAGA se sentirá bienvenida nuevamente ahora que Tommy describió «The View» como «Un grupo de millonarios enojados quejándose de cuánto odian a los millonarios, a Trump, a los hombres, a ti, a mí y a todos los demás por los que tienen una abeja en el trasero».
- Sería genial ver a TL patearle el trasero a Tommy. ¡Definitivamente pude verlo suceder!
- «Tienes una voz genial». Me encanta el respeto por Elliott.
- Maldita sea, ¿TL está coqueteando con Shelby (Audrey McGraw)? ¡Deberían conectarse!
- Vaya, Rebecca (Kayla Wallace) y M-Tex se arruinaron tan rápido en esa reunión. ¡Sus prestamistas ya no están jodiendo!
- «Bueno, eso no es lo que dice tu jefa. Ella dice que necesitas mucho un compañero». Uf, Gallino (Andy García) sabe cómo retorcer el cuchillo en Tommy.
- ¿Quién sabía que Gallino era un fenómeno del putt?
- Vaya, es muy agradable ver a TL disfrutar de Angela y Ainsley (Michelle Randolph). ¡Son divertidos!
- El vendaje de Alan (Jim Meskimen) es un gran recordatorio del incidente del Episodio 3 en el Cattlemen’s Club.
- «Yo también ganaré esto». Uh oh, Cami (Demi Moore)… estás siendo un poco arrogante con respecto a un cartel.
- Vaya, fue difícil ver a Cami controlar a Tommy tan deliberadamente. «Nunca más me convoques a una reunión». Para ser justos, ¡Tommy le dijo que se endureciera al hacerse cargo de la empresa!
- Ah, está bien: supongo que obtener permiso para que Cooper se casara con Ariana no fue gran cosa. ¡Crisis evitada!
- Maldita sea, ¿Tommy perdió el sentido del olfato y el gusto cuando tenía 30 años? ¡Con razón es un gruñón!
- Ángela lo mató con la Cena Pirata. Sin notas.
- Gran risa con el traje de pirata de Rebecca.
- Incluso Tommy se ríe y se divierte. ¡Gran final del episodio!
