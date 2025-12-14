Cooper quiere casarse con Ariana, Cami y Tommy Fight

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene spoilers del episodio 5 de la temporada 2 de “Landman”, “The Pirate Dinner”, que se estrenó el domingo 14 de diciembre en Paramount+.

En un momento del episodio de esta semana de “Landman”, Tommy (Billy Bob Thornton) se frustra tanto que empieza a golpear su camioneta. ¡Tiene sentido! Su hijo Cooper (Jacob Lofland) está tomando decisiones realmente imprudentes tanto en su vida personal como profesional; su padre, TL (Sam Elliott), se mudará allí; su equipo lo deja fuera de las decisiones comerciales; y Angela (Ali Larter) está planeando otro cena temática. ¿Podrá Tommy ayudar a mantener en orden a su familia y su negocio? Descúbrelo con el resumen de esta semana.

Ups, ya estoy llorando por Happy TL, mirando el atardecer en la linda casa de Tommy junto a la piscina.

«Hasta que muera». Oh, Tommy, qué manera con las palabras.

Nate (Colm Feore), ¡deja de intentar echar a TL de la casa! ¡Nadie te preguntó!

¡Angela sólo quiere pasar un buen rato y hacer fiestas! Déjala vivir.

Oh, ¿a qué sabe el cangrejo azul asado? Suena delicioso.

¿Por qué Tommy de repente conoce la etimología de «bucaneros»?

«Golfo de América ahora, cariño». «Me importa un carajo cómo lo llamen». ¿WOKE TOMMY conmoverá a los espectadores de MAGA?

Oh, oh, que Cooper se haga rico antes de recibir un cheque es una gran señal de alerta.

¿Por qué Ariana (Paulina Chávez) no puede darle a Cooper la dirección de su padre? ¿La yincana del tesoro es parte de una propuesta católica?

Dios mío, Cooper está tan jodido. Estoy estresado.

Tommy está siendo muy generoso con Cooper al incorporarlo. ¿Sus instintos resultarán ser pura suerte?

“Si se tragara un trozo de carbón, en tres días haría un diamante” es una excelente descripción campechana de una persona herida.

Sabes que Tommy se siente frustrado cuando ataca repetidamente a su confiable camioneta.

Amo a estos ancianos siempre alborotadores en la casa de retiro. ¡Están realmente preocupados por la vida sexual de Ángela!

Uf, la gente de MAGA se sentirá bienvenida nuevamente ahora que Tommy describió «The View» como «Un grupo de millonarios enojados quejándose de cuánto odian a los millonarios, a Trump, a los hombres, a ti, a mí y a todos los demás por los que tienen una abeja en el trasero».

Sería genial ver a TL patearle el trasero a Tommy. ¡Definitivamente pude verlo suceder!

«Tienes una voz genial». Me encanta el respeto por Elliott.

Maldita sea, ¿TL está coqueteando con Shelby (Audrey McGraw)? ¡Deberían conectarse!

Vaya, Rebecca (Kayla Wallace) y M-Tex se arruinaron tan rápido en esa reunión. ¡Sus prestamistas ya no están jodiendo!

«Bueno, eso no es lo que dice tu jefa. Ella dice que necesitas mucho un compañero». Uf, Gallino (Andy García) sabe cómo retorcer el cuchillo en Tommy.

¿Quién sabía que Gallino era un fenómeno del putt?

Vaya, es muy agradable ver a TL disfrutar de Angela y Ainsley (Michelle Randolph). ¡Son divertidos!

El vendaje de Alan (Jim Meskimen) es un gran recordatorio del incidente del Episodio 3 en el Cattlemen’s Club.

«Yo también ganaré esto». Uh oh, Cami (Demi Moore)… estás siendo un poco arrogante con respecto a un cartel.

Vaya, fue difícil ver a Cami controlar a Tommy tan deliberadamente. «Nunca más me convoques a una reunión». Para ser justos, ¡Tommy le dijo que se endureciera al hacerse cargo de la empresa!

Ah, está bien: supongo que obtener permiso para que Cooper se casara con Ariana no fue gran cosa. ¡Crisis evitada!

Maldita sea, ¿Tommy perdió el sentido del olfato y el gusto cuando tenía 30 años? ¡Con razón es un gruñón!

Ángela lo mató con la Cena Pirata. Sin notas.

Gran risa con el traje de pirata de Rebecca.

Incluso Tommy se ríe y se divierte. ¡Gran final del episodio!

Hasta la próxima semana, describe en los comentarios cómo te pondrías para la cena pirata de Ángela.