Cooper Kupp, nativo de Washington, atrapa un touchdown histórico para Seattle

doópera Finalmente registró su primer touchdown con el uniforme de los Seattle Seahawks, el equipo de su estado natal.

El hito llegó en el tercer cuarto del partido del domingo contra el jaguares de jacksonville. Los Seahawks aprovecharían el touchdown de Kupp hasta la línea de meta, escapando de Florida con una victoria 20-12 sobre los Jaguars.

“Realmente feliz por Coop”, dijo el entrenador en jefe de Seattle, Mike Macdonald, después del partido. Este tipo es un multiplicador de fuerza. Fue realmente importante traerlo aquí. Es uno de los motivos más importantes por los que el equipo está donde está ahora. Y para él, tener la productividad detrás también es simplemente la guinda del pastel. Está jugando un gran fútbol para nosotros”.

Nativo de Washington hace historia para los Seahawks

Según Kole Musgrove de Seahawks WireEl touchdown de Kupp lo lanzó a un grupo de élite: ahora es apenas el séptimo jugador en anotar un touchdown en una escuela secundaria de Washington, una universidad de Washington y como Seahawk.

Cooper Kupp comenzó en AC Davis High School en Yakima, donde anotó 22 touchdowns en total, 18 de ellos recibidos. Luego consolidó su estatus como leyenda de Washington en la Universidad Eastern Washington, convirtiéndose en el líder de todos los tiempos de la FCS en recepción de touchdowns con 73 durante su tiempo como Eagle.

Ahora de regreso en su estado natal, Kupp está dejando su huella en su primera temporada como Seahawk, solidificando aún más su lugar entre las leyendas locales de Evergreen State al agregar su nombre a esta lista exclusiva.

Kupp se une a los siguientes nativos de Washington:

Paul Skansi – Escuela secundaria Peninsula (Gig Harbor, WA) – Universidad de Washington – Seahawks 1984–1991

Jerramy Stevens – Escuela secundaria River Ridge (Lacey, WA) – Universidad de Washington – Seahawks 2002–2006

Jermaine Kearse – Escuela secundaria Lakes (Lakewood, WA) – Universidad de Washington – Seahawks 2012–2016

Dan Doornink – Escuela secundaria Wapato (Wapato, WA) – Universidad Estatal de Washington – Seahawks 1979–1985

Brock Huard – Escuela secundaria Puyallup (Puyallup, WA) – Universidad de Washington – Seahawks 1999–2001

Jon Kitna – Escuela secundaria Lincoln (Tacoma, WA) – Universidad Central de Washington – Seahawks 1996–2000

La defensa de Seattle dio un paso al frente y la ofensiva protegió el balón

Jugador de ataque Sam Darnold lanzó para 295 yardas, encontrando la zona de anotación con pases a Kupp y Jaxon Smith-Njigbaquien logró ocho recepciones para 162 yardas.

Los Seahawks pusieron el juego fuera de su alcance en el último cuarto, forzando tres despejes antes de que Darnold lanzara un pase de 61 yardas al ala cerrada. aj niñospreparando una marcha que hacía correr el reloj después de otra penalización de Jacksonville.

“Me dije a mí mismo que iba a aceptar lo que me dieran, y si me dan un cheque, acéptalo”, dijo Darnold. «Sentí que hice un buen trabajo en eso».

Darnold también protegió el balón mientras los Jaguars clavaban para anotar una comida para llevar. Entraron al partido liderando la liga con 14.

“Eso fue fundamental”, dijo Macdonald. «Sabíamos que harían eso antes del juego. Son un equipo oportunista. Los números hablan por sí solos. Pensé que nuestra seguridad del balón era tremenda».

Seattle acoge el Tejanos de Houston Semana 7 en “Monday Night Football”, 20 de octubre.