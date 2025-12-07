Cooper Flagg recibe elogios de Kevin Durant después del enfrentamiento en Texas

Dlos Mavericks de todos fenómeno novato Bandera de Cooper está disfrutando de una prometedora temporada de debut en la NBA con sólo 18 años. Tras una declaración de victoria sobre el rival de Texas Cohetes de HoustonFlagg, ex seleccionado No. 1, recibió grandes elogios de una de las estrellas más condecoradas en la historia de la liga: Kevin Durant.

Flagg intercambió baldes con el cuatro veces campeón anotador Durant el sábado durante la victoria de los Mavericks por 122-109 sobre Houston. Durant, quien terminó con 27 puntos, ocho rebotes y dos bloqueos, reflexionó sobre el rápido desarrollo del novato de los Mavericks, Flagg, luego del enfrentamiento interestatal.

«Solo con ver su película, finalmente lo está descubriendo… puede disparar el tiro en suspensión desde el medio, puede disparar el triple, puede llegar al aro. Me encanta su juego», dijo Durant después de la derrota, calificando verbalmente a Flagg como una estrella en ciernes.

Cooper Flagg emerge como una estrella en Dallas

Las expectativas eran inmensas para Flagg después de que Dallas usó la selección número uno que consiguieron sorprendentemente en el intercambio de Luka Doncic para seleccionar al destacado de Duke.

Hasta ahora, el delantero de 18 años ha justificado el revuelo previo al draft en torno a él.

Flagg promedia 17,8 puntos, el segundo entre todos los novatos calificados y, como destacó Durant, ha demostrado su capacidad para anotar en los tres niveles.

El favorito al Novato del Año llenó la hoja de estadísticas en la victoria del sábado sobre Houston, terminando con 19 puntos, cinco rebotes, tres asistencias, dos robos y dos bloqueos, sin perder el balón ni cometer faltas.

Cooper Flagg explota la ventaja de tamaño en la transición usando un poste rápido para un salto en salto.

El mayor uso sin balón del novato de los Mavs, al menos desde el punto de vista de Durant, se adapta al juego de Flagg de forma más natural que el punto de carrera.

«Con solo ver su película, finalmente se dio cuenta», dijo Durant a los periodistas. “También están haciendo un buen trabajo sacándolo del balón y permitiéndole [Ryan] Nembhard y Brandon Williams controlan el juego.

“[Flagg] Puede simplemente flotar y ser un jugador versátil. Si juegas con él en ese momento, estás limitando su juego. Está jugando un juego completo”.

¡Cooper roba y sirve y Nemby pone a los Mavs arriba 21 puntos!

Si bien los comentarios de Durant podrían tomarse como un golpe sutil al uso temprano de Flagg por parte del entrenador en jefe de los Mavericks, Jason Kidd, la estrella de los Rockets puede simplemente estar analizando cómo ha crecido el novato de Dallas desde el primer partido de la temporada.

Dallas ha ganado cuatro de sus últimos cinco juegos, incluidas victorias sobre potencias de la Conferencia Oeste. Trueno de la ciudad de OklahomaDenver Nuggets y Rockets.

Parte de su éxito ha sido la transición de Flagg de armador a delantero, lo que le permitió a Ryan Nembhard prosperar como general de cancha del equipo.

Flagg ha promediado 19,7 puntos, 5,8 rebotes y 3,3 asistencias en sus últimos 10 partidos, demostrando ser capaz de manejar una gran carga anotadora.

Flagg está empatado con pelícanos El guardia Jeremiah Fears tiene la mayor cantidad de juegos con más de 15 puntos entre los novatos esta temporada.