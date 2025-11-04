Convoca a Ignasius Jonan y Prabowo discute la polémica

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto reveló el contenido de sus conversaciones con el exministro de Transporte Ignasius Jonan cuando se reunieron en el Palacio Presidencial el lunes 3 de noviembre de 2025.

Prabowo admitió que durante la reunión intercambió puntos de vista con Jonan como figura nacional.

«Sí, intercambiamos puntos de vista, sí. Creo que es una figura. Una figura nacional», dijo Prabowo a los periodistas en la estación de Tanah Abang, en el centro de Yakarta, el martes 4 de noviembre de 2025.

Prabowo dijo que una de las cosas discutidas fue el tren rápido Yakarta-Bandung o Whoosh.



ex Ministro de Transporte (Menhub) Ignasius Jonan Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«Sí, siempre hablamos (de Whoosh)», dijo Prabowo.

El ex ministro de Defensa se mostró feliz de poder reunirse e intercambiar opiniones con Ignasius Jonan.

«Por eso siempre disfruto reunirme e intercambiar opiniones sobre muchas cosas», afirmó.

Anteriormente se informó que el presidente Prabowo Subianto recibió la visita del Ministro de Transporte de Indonesia de 2014-2016, Ignasius Jonan, en el Palacio Merdeka, Yakarta, el lunes 3 de noviembre de 2025.

La reunión, que duró aproximadamente dos horas, fue iniciada por el Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, y estuvo marcada por acalorados debates sobre varios programas gubernamentales, especialmente aquellos orientados al bienestar de las personas.

Después de la reunión, Ignasius Jonan dijo que su visita al Palacio Merdeka tenía como objetivo compartir puntos de vista y brindar información al Presidente Prabowo como ciudadano.

«De hecho, también pedimos tiempo para compartir como personas, como ciudadanos del país, para discutir los programas que ha llevado a cabo hasta ahora. Gracias a Dios estuvo dispuesto a escuchar, discutir y recibir algunas aportaciones», dijo Jonan.

Jonan evalúa que los programas prioritarios del presidente Prabowo tienen un impacto positivo en las comunidades pequeñas y apoyan la igualdad económica nacional.

Destacó específicamente las políticas del Presidente en el programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG), la Cooperativa de las Aldeas Rojas y Blancas (Kopdes Merah Putih) y las Escuelas Populares, que según él eran una forma real de alineación del gobierno con la justicia social.

«Los programas que son de carácter popular, como por ejemplo tomar partido por la justicia social, en mi opinión sí, por ejemplo MBG, están los Kopdes Rojos y Blancos, luego la Escuela Popular, cuyo efecto multiplicador económico, en mi opinión, probablemente irá creciendo lentamente», afirmó Jonan.