Conviértete oficialmente en comisionado de LMKN, Marcell Siahaan: ¡Mantente cuerda!

VIVA – Mundo música Indonesia se sorprendió nuevamente por las últimas noticias de cantantes famosos Marcell Siahaan. El viernes por la tarde, 8 de agosto de 2025, Marcell fue nombrado oficialmente como uno de los diez notario Instituto Nacional de Gestión Colectiva (Lmkn) para el departamento de 2025–2028.

Cita Esto marca un nuevo paso en el viaje profesional del hombre nacido el 21 de septiembre de 1977, que ahora no solo se conoce como un músico talentoso, sino también como una figura que contribuye a la gestión de los derechos de autor de la música en Indonesia.

LMKN, como un organismo independiente no APBN, tiene un papel importante en la gestión de regalías de canciones y música para fines comerciales. Los diez comisionados que fueron nombrados se dividieron en dos grupos, a saber, cinco comisionados creadores LMKN y cinco comisionados de derechos relacionados.

Marcell, conocido por éxitos como «Takkan Takan» y «Fairy Love», se convirtió en parte de las filas de comisionados en quienes confiaban en esta noble tarea.

A través de su cuenta personal de Instagram, Marcell subió tres fotos que capturaron el momento de su inauguración. En la declaración de carga, escribió sus esperanzas de llevar a cabo nuevas responsabilidades.

«‘Mantente cuerda antes de que la cordura sea loca por aquellos que afirman estar cuerdos’. Alhamdulillah, todavía confiaba.

Esta expresión refleja gratitud y entusiasmo por llevar a cabo nuevos mandatos para el avance de la industria musical del país.

La carga de Marcell recibió inmediatamente una respuesta positiva de varios círculos, incluidos otros músicos. La cantante Rossa, conocida como la canción «Too Love», dejó sus esperanzas en la columna de comentarios,

«Bismillah, buen trabajo. Trust», dijo Rossa.

Mientras tanto, Dewi Lestari, el escritor y ex esposa de Marcell, escribió un mensaje.

«Canta confianza, tío», dijo la diosa sostenible.

Para no olvidar, Armand Maulana también apoyó los comentarios, «Didoukeun Pisan Smooth Blessing Kasep @Marcellsiahaans Aamiin Ya Rabb».

Viaje profesional de Marcell Siahaan

Marcell, quien tiene el nombre completo de Marcellius Kirana Hamonangan, comenzó su carrera en la industria del entretenimiento indonesio en 2002. Fue conocido por primera vez como miembro de la banda de cachorros antes de finalmente ganar popularidad a través de su dúo con chabolas en la canción «Just Paging».

Esta canción es el punto de partida de su éxito, seguido de una fila de éxitos como «Invisure», «My Love Fairy» y «No se reemplazará», que todavía está unido a los corazones de los fanáticos.

La carrera de Marcell no se detuvo en el mundo del canto. Ahora, con su nuevo papel como comisionado de LMKN, muestra un compromiso para luchar por los derechos del creador y la industria de la música. Este paso también confirma que Marcell no es solo un cantante, sino también personas que se preocupan por el ecosistema musical indonesio.

Con una larga experiencia en el mundo de la música y el entusiasmo que se refleja en las cargas en las redes sociales, Marcell Siahaan está listo para llevar a cabo sus nuevas tareas con total responsabilidad. «En aras de rojo y blanco», escribió, lo que significa una fuerte determinación de contribuir al país. El público también está esperando su trabajo para avanzar en la industria musical indonesia a través de un papel estratégico en LMKN.