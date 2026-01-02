Conviértete en una herramienta para que la gente encuentre justicia.

Jacarta – Jefe Comisión III de la RPD RI, Habiburokhman acoge con satisfacción la promulgación del Código Penal (Código Penal) y el Código de Procedimiento Penal (Código de Procedimiento Penal) nuevo hoy, viernes 2 de enero de 2026.

«En cuanto a la promulgación del nuevo Código Penal y Código de Procedimiento Penal, lo acogemos con emoción y alegría», dijo Habiburokhman en su declaración.

Habiburokhman explicó que estas dos leyes tuvieron un largo recorrido antes de que hoy entraran en vigor oficialmente.

«Nuestra larga lucha para reemplazar el Código Penal heredado de los colonialistas holandeses y el Código de Procedimiento Penal heredado del Nuevo Orden finalmente se ha implementado después de 29 años de reformas», afirmó.

Con la promulgación del nuevo Código de Procedimiento Penal y el Código Penal, Habiburokhman dijo que la ley en Indonesia ha entrado en una nueva fase.

«Nuestra ley está entrando en una nueva fase, ya no como un aparato represivo de poder sino como una herramienta para que el pueblo busque justicia«, explicó.

Además, dijo que la reforma del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal sólo se implementó al comienzo de la reforma. Sin embargo, siempre hay obstáculos y obstáculos.

También dijo al pueblo indonesio que disfrute de estas dos nuevas leyes que se consideran más favorables para la defensa de los derechos humanos.

«A todo el pueblo indonesio deseamos disfrutar de las dos principales normas de derecho penal que son muy reformistas, pro defensa de los derechos humanos y mucho más óptimas en la impartición de justicia», concluyó.