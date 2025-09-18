Conviértete en el presidente del equipo ganador de Mardiono, Amir Uskara: una lucha por el PPP ampliado

Yakarta, Viva – Presidente del DPW PPP South Sulawesi (South Sulawesi), el Imam Fauzan Amir Uskara fue nombrado presidente del equipo voluntario ganador de Muhamad Mardiono En el X PPP Congress. Afirmó que los cuadros habían luchado en la era del liderazgo de Mardiono para recaudar el nombre PPP.

«De hecho, mis amigos me pidieron que me convirtiera en el jefe del voluntario ganador de Pak Mardiono, porque podría ver lo que hemos hecho hasta ahora, es una lucha que necesita sinceridad, una lucha que necesita unión», dijo Amir Uskara en el Hotel Sheraton, Jakarta, jueves 18 de septiembre, 2025.

«Una lucha que, por supuesto, debe tener un deseo conjunto de volver a criar PPP con la intención de lo que el Sr. Mardiono transmitió anteriormente para regresar a Senayan», continuó.

Actor Ketum PPP Muhamad Mardiono en NTB (especial)

Amir evaluó que PPP tiene un gran potencial para volver a calificar para parlamento. Dijo que todos los cuadros se unirían bajo el liderazgo de Mardiono.

«Bueno, vemos que el potencial en PPP es muy grande, tenemos casi 1000 miembros de DPRD en toda Indonesia, es un gran potencial, si somos Galang y nos desarrollamos, estamos unidos, a Dios, la oportunidad de regresar a Senayan es muy grande», dijo.

Amir es optimista de que PPP calificará para Senayan en las próximas elecciones con Mardiono. Porque, según él, PPP tiene un voto en el área de más de 8 millones.

Por lo tanto, le pidió a todos los cuadros que se unieran y peleen con Mardiono para pasar PPP al parlamento.

«Esa es nuestra lucha con el Sr. Mardiono para regresar juntos para invitar a amigos que todavía han estado afuera, aumentemos PPP para el futuro», dijo.

Se sabe que la gerencia del Consejo de Liderazgo Regional (DPW) y el Consejo de Liderazgo de la sucursal de PPP (DPC) de 33 provincias expresaron su apoyo a Muhamad Mardiono para avanzar para convertirse en candidato para el presidente del partido durante el período 2025-2030.

El apoyo fue entregado por delante del Congreso de X PPP. Los administradores de DPW-DPC declararon su apoyo en el Hotel Sheraton en Yakarta, el jueves 18 de septiembre de 2025.

El presidente interino del United Development Party (PPP) Muhamad Mardiono dio información a los medios de comunicación en Yakarta, el viernes por la noche, 13 de diciembre de 2024.

«Apoyar y llevar a cabo al Sr. H Muhamad Mardiono como presidente del Consejo Central de Liderazgo del Partido de Desarrollo Unido para el período Bakti 2025-2030 en el Congreso PPP PPP del 27 al 29 de septiembre de 2025 en Yakarta», dijo el presidente del NTT PPP DPW, Djainudin Lonek en Jakarta.