Conviértete en el presidente de LPS, Purbaya asegura que Anggito Abimanyu está fuera de la posición de Wamenkeu

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, confirmó Purbaya Yudhi Sadewa, Anggito Abimanyu liberará su posición como Viceministro de finanzasdespués de determinado oficialmente como presidente de la Junta de Comisionados de LPS para 2025-2030.

Sin embargo, Purbaya admitió que todavía estaba esperando la dirección del presidente Prabowo, con respecto a quién el sucesor de Anggito fue el viceministro que estaba a cargo de los ingresos estatales.

«No sé (sustituto de Anggito), hasta ahora no ha habido discusión en esa dirección. Estoy esperando las órdenes del presidente», dijo Anggito en el Parlamento Indonesio, Senayan, Yakarta, martes 23 de septiembre de 2025.

«Supongo que me dijeron que lo hiciera primero (cuidar el asunto de los ingresos estatales). Estoy esperando sus órdenes (presidente Prabowo)», dijo.

En lugar de entregar la claridad del reemplazo de la posición de Anggito, Purbaya solo enfatiza eso automáticamente en este momento Presidente de DK LPS Eso ya no sirve como Wamenkeu.

Porque, las reglas como presidente del DK LPS prohíben a alguien en esa posición de hacer Departamento duplicado

«Pak Anggito se completó en (Ministerio) de Finanzas, se trasladó a los LPS. En el LPS no se le permitió dos posiciones. Se solucionó», dijo.

Conocido, Comisión de la Cámara de Representantes XI ha establecido a Anggito Abimanyu como presidente de la Junta de Comisionados de la Corporación de Seguros de Depósitos (Presidente de DK LPS) para el período 2025-2030, después de una prueba adecuada y adecuada realizada por el DPR a los cinco nombres llevados.

«La Comisión de la Cámara de Representantes XI ha elegido la deliberación para el consenso y los miembros designados de la Junta de Comisionados de LPS (DK) para el período 2025-2030 es el siguiente: Presidente de Anggito Abimanyu de DK LPS», como se cita de la declaración oficial de la Cámara de Representantes XI, martes 23 de septiembre, 2025.