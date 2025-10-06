Convierte las ruedas económicas de la comunidad, el crédito al consumidor de Bri crece dos dígitos

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. (Bri) continúa fortaleciendo su papel en el apoyo al crecimiento económico nacional a través de la expansión crédito de consumo que es inclusivo y sostenible. A partir de agosto de 2025, el crédito al consumo (solo bancario) alcanzó Rp216.26 billones, creció en un 10.65% anual (año a año/interanual).

Leer también: A través del brillante programa de empoderamiento de empoderamiento de jóvenes empresarios, Bri alienta a las MIPYME culinarias a fortalecer la marca al mercado global



El Secretario Corporativo de BRI, Dhanny, explicó que el crecimiento del crédito al consumidor de Bri fue apoyado por la creciente confianza pública en los productos superiores de la compañía. Uno de ellos son los préstamos salariales, a saber Briguna que registró pendientes a partir de agosto de 2025 de Rp143.4 billones, creció 9.8% anual (interanual). Además, el crédito de propiedad de la vivienda (KPR) también muestra un rendimiento sólido con un excelente Rp63.7 billones, o un aumento del 13.5% interanual, como las altas necesidades de la comunidad para las residencias.

Dhanny agregó que BRI continuaría fomentando el crecimiento del segmento de consumo selectivamente.

Leer también: Bri invita a los residentes de Surabaya a encontrar viviendas y vehículos soñados en el consumidor de Bri Expo 2025



«BRI se compromete a hacer crecer una cartera de consumidores con el principio de precaución y buena gobernanza. Con la calidad del crédito controlada, somos optimistas de que la distribución del crédito al consumidor continuará creciendo saludable mientras apoya el crecimiento económico sostenible», dijo Dhanny.

Junto con el sólido crecimiento crediticio, BRI también prioriza el principio de precaución en los préstamos. Esto se refleja en la calidad del financiamiento en el segmento de consumo que está bien mantenido. Con la calidad crediticia mantenida, BRI también es optimista de que puede continuar aumentando una cartera de crédito de consumo saludable.

Leer también: Apoya la realización de los 3 millones de programas de la Cámara y el Gobierno, la aceleración de Bri de la distribución de KPR FLPP



En cuanto a continuamente, BRI continúa fortaleciendo las capacidades en el segmento de banca minorista, incluso a través de productos de Briguna que se han convertido en el líder del mercado. En este caso, BRI realizó una adquisición de clientes de nómina de calidad para apoyar el crecimiento de Briguna, así como expandir la cartera de KPR mediante la adquisición de clientes nuevos de Bank (NTB) orientados a la rentabilidad. Por otro lado, BRI también está revocando el servicio de gestión de patrimonio para atraer a clientes de un alto patrimonio neto (HNWI).

«El crecimiento del crédito al consumidor de BRI refleja una confianza pública cada vez más fuerte en los servicios de BRI. A través de productos superiores como Briguna y KPR, BRI no solo el financiamiento de canales, sino que también presenta soluciones financieras inclusivas, sostenibles y que tienen un impacto directo en el bienestar de la comunidad», concluyó Dhanny.