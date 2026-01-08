Conviértase en un pilar de los funcionarios, este es el costo mensual de usar un Toyota Alphard

Jacarta – Toyota Alphard Conocido como un automóvil premium que es ampliamente utilizado por funcionarios y ejecutivos en Yakarta. El confort de la cabina, el equipamiento completo y la imagen exclusiva hacen de este monovolumen de lujo la elección habitual del vehículo cotidiano con conductor o autónomo.

Lea también: Toyota Alphard Car obtiene un descuento de 130 millones de IDR en GJAW 2025



Detrás de su lujo, el costo mensual del Toyota Alphard es ciertamente una preocupación. Para el uso diario en Yakarta, hay varios componentes de la producción rutinaria que deben tenerse en cuenta desde el principio.

De la búsqueda VIVA AutomotrizJueves 8 de enero de 2026, los costes de combustible son el elemento principal porque el peso y el motor del Alphard son relativamente grandes. El Alphard con motor de gasolina de 2,5 litros tiene un consumo medio de entre 8 y 10 kilómetros por litro en condiciones de tráfico intenso.

Lea también: Lista de monovolúmenes usados ​​2025: el lujo no tiene por qué ser caro



Suponiendo un kilometraje diario de 40 km o unos 1.200 km al mes, las necesidades de gasolina oscilan entre 120 y 150 litros. Si se utiliza Pertamax a un precio de alrededor de 13.400 IDR por litro, los costes mensuales de combustible estarán en el rango de 1,6 millones de IDR a 2 millones de IDR.

Para las unidades nuevas, los costos de mantenimiento son relativamente bajos gracias al programa de servicio gratuito de Toyota. Generalmente, Toyota ofrece servicio periódico gratuito y repuestos hasta un cierto kilometraje, de modo que se pueden reducir los gastos de servicio en los primeros años.

Lea también: Asignación de la Cámara de Representantes de la RPD de 50 millones de IDR, puede llevar a Alphard a Porsche



Si se promedia durante el período de servicio gratuito, los costos de mantenimiento mensuales de Alphard pueden oscilar entre 50.000 y 100.000 IDR. Una vez finalizado el período gratuito, las tarifas de servicio periódicas suelen oscilar entre 400.000 y 600.000 IDR al mes.

El impuesto a los vehículos de motor es uno de los componentes de costos más importantes. El impuesto anual Toyota Alphard en Yakarta varía según el año y la variante, pero generalmente oscila entre 15 y 25 millones de IDR.

Si se promedia por mes, el impuesto equivale a entre 1,25 millones de IDR y 2,1 millones de IDR. Esta cantidad refleja el estatus del Alphard como vehículo de lujo con un alto valor de venta.

También hay que tener en cuenta los costes diarios de aparcamiento en Yakarta. Suponiendo una tarifa de estacionamiento de 10 mil a 20 mil IDR por día, la tarifa de estacionamiento mensual está en el rango de 300 mil a 400 mil IDR.

Los gastos adicionales como los peajes también son bastante importantes. Para uso dentro de la ciudad y viajes de rutina, las tarifas de peaje mensuales de Alphard oscilan entre 300.000 y 500.000 IDR.