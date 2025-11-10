Convertir la crisis climática en una oportunidad de negocio verde

Jacarta — Indonesia está preparando actualmente un desarrollo energía limpia más grande del Sudeste Asiático.

El nuevo plan eléctrico nacional proyecta que el 70 por ciento de la capacidad de generación adicional provendrá de energía renovableempujando la combinación hacia alrededor del 35 por ciento para 2034.

Después de lanzar con éxito el Proyecto Emprendedor de Indonesia, UD Impact, un proveedor de educación empresarial, anunció Maju:On Hackathon 2025, un programa intensivo de aceleración que ayuda a estudiantes y fundador convertir ideas en soluciones listas ir al mercado para cuestiones medioambientales y energéticas en Indonesia.

Este programa se lleva a cabo con el apoyo de SK Innovation E&S como patrocinador oficial. Esta iniciativa está en consonancia con el aumento de las necesidades de créditos de carbono en Indonesia, que se prevé que se multiplicará por diez en 2022-2030.

Esta tendencia abre espacio para soluciones de alta integridad, empezando por tecnología de la naturalezaMRV (Medición, informes, verificación), hasta los servicios de descarbonización, que son el foco del desarrollo de Maju:On Hackathon.

“Hoy en día, los reguladores exigen integridad y resultados mensurables, incluida la necesidad de impactos climáticos reales. Fundador necesarios para poder aportar beneficios reales a la comunidad. Maju:On está diseñado para eso, emparejamos equipos con los mejores mentores en sus campos y acceso al mercado para que puedan validar problemas y construir pilotos exitosos. financiablese graduó como una startup lista para la inversión y capaz de crear un negocio más sostenible en Indonesia», dijo Sunghwa Moon, vicepresidente Impacto UD, Senin, 10 de noviembre de 2025.

En la misma ocasión, Jonathan Davy, cofundador y director ejecutivo Ecoxyztem Venture Builder, dijo que el gobierno y las corporaciones por sí solos no llevarán a Indonesia a cero neto.

«Necesitamos empresas basadas en fundadores que conviertan la empatía por los problemas locales en soluciones viables y escalables», afirmó.

Además, UD Impact lanzará un programa de incubación posterior al hackathon con ANGIN Advisory y centros universitarios para alentar a los mejores equipos a pasar del prototipo a la primera implementación.

Esta etapa avanzada se centrará en los sectores con mayor demanda, para que el resultado del hackathon realmente tenga un impacto medible.

Este programa se desarrolló junto con un consorcio de universidades de Indonesia, a partir del Instituto de Tecnología de Bandung (ITB), la Universidad Gadjah Mada (UGM), la Universidad de Indonesia (UI), la Universidad Estatal de Semarang (UNNES), la Universidad de Educación de Indonesia (UPI), la Universidad Telkom de Bandung, la Universidad Sebelas Maret (UNS) y la Universidad Primakara de Bali.