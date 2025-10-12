Descubrimiento de Warner Bros. rechazó una oferta pública de adquisición de “alrededor” de 20 dólares por acción de David Ellison Skydance suprema en las últimas semanas como “demasiado bajo”, Bloomberg News reportado Sábado, citando fuentes anónimas.

Las acciones de WBD cerraron el viernes a 17,10 dólares por acción, un aumento de más del 36 % desde entonces. El 11 de septiembre se conoció la noticia del interés de Ellison en ofertar por el rival. apenas unas semanas después de cerrar el acuerdo de Skydance para adquirir Paramount Global. Warner Bros. Discovery, matriz de HBO/HBO Max, Warner Bros. Entertainment, CNN, TNT, TBS y más, tiene una capitalización de mercado de 42.300 millones de dólares. El artículo de Bloomberg no indicó si la oferta de Paramount incluía la asunción de la deuda total de WBD (que al 30 de junio era de 35.600 millones de dólares).

Paramount Skydance ha estado en conversaciones con Apollo Global Management, la firma de gestión de activos que anteriormente había ofertado por Paramount Global, para unirse a su oferta por Warner Bros. Discovery, informó Bloomberg. Larry Ellison, el multimillonario fundador de Oracle y padre de David, aportó la mayor parte del dinero para el acuerdo de 8.000 millones de dólares de Skydance para Paramount Global.

Los representantes de Paramount, WBD y Apollo no respondieron a las solicitudes de comentarios el domingo.

Ellison, hablando la semana pasada en la conferencia Bloomberg Screentime de Los Ángeles, no confirmó que Paramount Skydance haya presentado una oferta por WBD. Pero él pasó a explique por qué cree que Paramount necesita incorporar más motores de producción de contenido para lograr un crecimiento sostenible en el mundo actual centrado en el streaming y citó los comentarios del jefe de WBD, David Zaslav, de que la industria necesita una mayor consolidación.

“Creo que hay mucho [M&A] opciones que existen en términos de lo que realmente podría ser viable en el futuro cercano», dijo Ellison en la conferencia. «En realidad, se necesita más contenido para generar más participación. Y por eso realmente nos gustaría estar en el negocio, a través de cualquier lente que estemos mirando» para producir «más películas, más series de televisión» para lograr una mayor escala y participación. Ellison se negó a nombrar posibles objetivos de comida para llevar.

La oferta de Paramount Skydance por Warner Bros. Discovery sería por WBD en su totalidad, como informó por primera vez el Wall Street Journal. La propuesta de fusiones y adquisiciones se adelanta a Los planes de WBD de dividirse en dos empresas separadas la próxima primavera (Warner Bros., que comprende estudios y streaming, y Discovery Global, que incluye redes de televisión y Discovery+).