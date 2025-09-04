Control el precio del arroz En 214 regiones, el Ministro de Asuntos Interior alienta al gobierno regional a apoyar la distribución del arroz SPHP

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian alentó al gobierno regional (PEMDA) a apoyar la distribución arroz Estabilización de la oferta y los precios de los alimentos (Php) proporcionado por Bullog. Este paso es importante, especialmente para 214 regiones que actualmente están experimentando una tendencia en el aumento de los precios del arroz.

«Por favor, es hora de que usemos el arroz de reserva del gobierno en Bulog para intervenir por el gobierno en 214 distritos/ciudades», dijo el Ministro de Asuntos Interiores en la reunión de coordinación (reunión de coordinación) de la estabilización de los precios del arroz en 214 gobiernos locales que tuvieron lugar prácticamente desde Jakarta, jueves (4/9/2025).

El Ministro del Interior dijo que Rice era uno de los principales productos que contribuyeron a la inflación, basados ​​en datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS) al 1 de septiembre de 2025.

Por lo tanto, el gobierno a través del Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas) y Bulog celebrarán las operaciones del mercado a través de la distribución del arroz SPHP al involucrar al gobierno regional. El Ministro de Asuntos del Interior enfatizó que su partido monitorearía qué regiones apoyaban la distribución.

En línea con eso, el Ministro de Asuntos del Interior apeló al gobierno regional de 214 que coordinara inmediatamente con Bulog para optimizar la distribución del arroz SPHP. También hizo hincapié en la importancia de garantizar que el programa se dirigiera a personas desfavorecidas.

Mientras tanto, el Ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman cree que el precio del arroz será estable si las operaciones del mercado se llevan a cabo bien en un cierto período de tiempo.

«Si esto se mueve un mes, especialmente nuestros planes hasta diciembre, estamos seguros [penurunan] Los precios continuarán ocurriendo «, dijo.

Por otro lado, dijo el director gerente de Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, su partido apuntó a 1,3 millones de toneladas de arroz SPHP que se canalizará hasta diciembre de 2025

«Por lo tanto, se espera que los almacenes de ajuste posteriores continúen cumpliendo todas las solicitudes o PO-POS (órdenes de compra) de cada región, tanto de distritos/ciudades, incluso a subdistritos», explicó.

Para obtener información, a la reunión también asistieron el jefe de Bapanas Arief Prasetyo Adi, y fue seguido por los gobiernos locales de 214 distritos/ciudades que experimentaron un aumento en los precios del arroz.