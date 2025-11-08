Control de daños del estreno de Stranger Things

puerto david no está teniendo un buen mes. Pero los asistentes al evento de estreno en Los Ángeles el 6 de noviembre de la quinta y última temporada de “Cosas más extrañasPuede que no lo haya notado.

Harbour fue todo sonrisas en la alfombra roja, particularmente cuando abrazó juguetonamente a su coprotagonista. Millie Bobby Browny se tomaron selfies con los fans. Los dos llegaron juntos al evento e incluso intercambiaron elogios en entrevistas en la alfombra: Brown dijo a «Entertainment Tonight» que ella «obviamente tenía un vínculo muy especial con David porque tenemos una relación de padre e hija y hacemos cada escena juntos… Ha sido muy especial tenerlo en este viaje para mí». Cuando Harbour habló con ET, el única salida que concedió una entrevistadijo de Brown: «La adoro y me enorgullece verlos a todos crecer y convertirse en grandes artistas… este proyecto en particular es tan especial y hemos llegado a conocernos tan profundamente».

Si los dos parecían demasiado amigables el jueves, tal vez ese fuera el punto: el evento de estreno se produjo pocos días después del Informe del Daily Mail del Reino Unido del 1 de noviembre que Brown había presentado una denuncia por intimidación y acoso contra Harbor antes del inicio de la producción de la temporada 5. Ninguna de las estrellas comentó sobre la historia y Harbour limitó sus interacciones con la prensa en el estreno.

La noticia de la denuncia de Brown contra Harbor ha amenazado con eclipsar la cobertura de la última temporada de “Stranger Things”. Pero los conocedores dicen que incluso antes de las noticias recientes, no se esperaba que Harbour participara en las ruedas de prensa del programa debido a su apretada agenda de filmación. (Sus próximos proyectos el próximo año incluyen “DTF St. Louis” de HBO, con Jason Bateman y Linda Cardellini, y “Avengers: Doomsday” de Marvel, que se estrenará en diciembre de 2026).

Los expertos en relaciones públicas sugirieron Variedad que la coreografía de la alfombra roja, así como la aparición del elenco completo en el escenario del Teatro Chino TCL antes de la proyección del Episodio 1, tenía como objetivo enviar un mensaje de que el elenco está unido y que el espectáculo es más grande que cualquier persona. “El objetivo en estas situaciones es lograrlo. no peor”, dijo un ejecutivo de relaciones públicas de crisis.

En cambio, Netflix se apoyó en las imágenes de Harbour y Brown. siendo juguetón en la alfombrapublicando un video de los dos mientras saludaban a los fanáticos. A la marca de moda de Brown, Florence by Mills, le gustó el video y publicó un emoji de corazón, y muchos de los comentarios de los fanáticos en la publicación sugirieron que pensaban que los informes de drama entre las dos estrellas eran mucho ruido y pocas nueces. Las fotos tomadas dentro de la fiesta también muestran a los dos siendo amigables.

Fuentes conocedoras de la situación han confirmado a Variedad que hubo una investigación sobre la denuncia de Brown y que se resolvió. Como padre e hija en el programa, además de compañeros de armas, Brown y Harbor comparten múltiples escenas en la temporada 5 de “Stranger Things”, incluida una escena observada por un reportero de Variedad durante una visita de un día al set en julio de 2024.

Los representantes de Brown, Harbour y Netflix no respondieron a las solicitudes de comentarios. En la alfombra, a los líderes creativos del programa, los creadores Matt y Ross Duffer, y el productor ejecutivo Shawn Levy, se les preguntó directamente sobre la queja. el reportero de hollywood; Si bien se negaron a hablar sobre los actores por su nombre, todos hablaron sobre la importancia de garantizar que su elenco se sienta seguro dentro de la atmósfera “familiar” del programa.

«He leído un montón de historias y van desde tremendamente inexactas hasta… hay mucho ruido a su alrededor», dijo Levy al medio. «Pero la verdad es que vemos a este equipo y a este elenco como una familia, por lo que nos tratamos unos a otros con respeto, y eso siempre ha sido fundamental». Dijo Ross Duffer: «Hemos estado haciendo esto durante 10 años con este elenco, y en este punto son familia y nos preocupamos profundamente por ellos. Entonces, ya sabes, nada importa más que tener un set donde todos se sientan seguros y felices».

En las primeras cuatro temporadas de “Stranger Things”, el personaje de Brown, Eleven (presentado en la temporada 1 como una niña preadolescente tranquila con extraordinarias habilidades telequinéticas) y el personaje de Harbour, Hopper (presentado como el agotado jefe de policía de Hawkins, Indiana), forman un vínculo sustituto de padre e hija. En las temporadas 2 y 3, Eleven y Hopper experimentan cierta fricción debido a la preocupación sobreprotectora de Hopper por la seguridad de Eleven; en la temporada 4, los personajes operan en historias totalmente separadas y no comparten una escena hasta los últimos minutos del final de la temporada.

El informe del Daily Mail provino de «un amigo» de la ex esposa de Harbour, Lily Allen. Esto es digno de mención porque la historia de la denuncia de Brown surgió en medio de una oleada de atención en torno al divorcio de Harbour del cantautor Allen, cuyo nuevo álbum, «West End Girl», detalla ampliamente la supuesta infidelidad de Harbour, como en la canción «Pussy Palace». En su reseña en VariedadChris Willman dijo que el álbum «es un disco de divorcio con D mayúscula» y que Allen y Harbour se separaron «después de cinco años de matrimonio que aparentemente comenzó como un romance de cuento de hadas para ella y terminó en la devastación esparcida por cada pista del álbum».