Contribuyó al alivio de la pobreza.

Jacarta – Vicepresidente (Wapres) RI Gibran Rakabuming evaluó las propuestas de dos ex presidentes, Abdurrahman Wahid (Gus duro) Y Suharto convertirse Héroe Nacional ha pasado por un largo proceso y etapas.

«Sí, creo que este título de héroe ha pasado por un largo proceso y etapas», dijo Gibran en Salatiga, Java Central, citado el sábado 8 de noviembre de 2025.

Evaluó que Gus Dur y Suharto durante su mandato como presidentes de la República de Indonesia habían contribuido en gran medida a la nación y al estado.

«Además, ha hecho grandes aportes y contribuciones al país», dijo.

Explicó que el segundo presidente de la República de Indonesia contribuyó mucho al desarrollo y al alivio de la pobreza.

«Pak Harto ha contribuido y hecho grandes contribuciones al desarrollo, la autosuficiencia alimentaria y el alivio de la pobreza», explicó Gibran.

Mientras tanto, el cuarto presidente de la República de Indonesia contribuyó mucho en términos de solución de problemas y derechos humanos (HAM).

«Gus Dur realmente contribuyó a resolver los problemas, la intolerancia, la libertad de practicar el culto, la protección de las minorías y también la protección de los derechos humanos», afirmó.

Se sabe que el Ministro de Cultura y Presidente del Consejo otorgó el Premio al Servicio, Mark HonorFadli Zon ha presentado 49 nombres de héroes nacionales al presidente Prabowo Subianto. Explicó que esta incorporación surgió de una propuesta anterior.

«Hay 40 nombres de candidatos a héroes nacionales que se considera que cumplen con los requisitos y hay nueve nombres que son remanentes de los anteriores. Así que en total hay 49 nombres», dijo Fadli a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

De los 49 nombres de candidatos propuestos, 24 nombres se incluyeron entre las prioridades.

«Y ahora por supuesto, como también nos acercamos al Día de los Héroes, hemos comunicado que hay 24 nombres de los 49 que, según el Consejo GTK, han sido seleccionados y pueden ser una prioridad», dijo.

Por otro lado, dijo que Gus Dur y Suharto habían cumplido los requisitos para recibir el título de héroe nacional.

La categoría de cumplimiento de estos requisitos no la realiza únicamente el Consejo de Grados, Méritos y Honores (GTK).

Sin embargo, historiadores, académicos y figuras religiosas también participan en el proceso de selección de nombres propuestos para convertirse en héroes nacionales.