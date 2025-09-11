Contribuyendo a los ingresos estatales, Pertamina depositó RP225 billones hasta julio de 2025 alentó el crecimiento económico nacional

VIVA – PT Pertamina (Persero) se convirtió en la bumn más grande que contribuyó a ingresos estatales A lo largo de 2025. Hasta julio de 2025, Pertamina registró una contribución de RP225.6 billones en forma de impuestos, dividendos y PNBP (ingresos estatales no contados).

El director de PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, dijo que Pertamina contribuyó constantemente a los ingresos estatales en forma de ingresos estatales fiscales, dividendos y no contenidos (PNBP). «Hasta julio de 2025, la contribución de Pertamina había alcanzado RP225.6 billones, convirtiendo a Pertamina en el mayor contribuyente y entre los mayores contribuyentes fiscales», dijo Simon en la reunión de audiencias (RDP) de la Cámara de la Comisión de Representantes VI en el Complejo Senayan, Juevta, jueves (11/9).

Como bumn, agregó Simon, Pertamina continúa apoyando a los programas gubernamentales que se ejecutan a través de BBM un precio que ha alcanzado 573 puntos en la región 3T (desfavorecida, líder y más externa) en toda Indonesia. Además, Pertamina también continúa ejecutando la distribución de productos de obligación de servicio público (PSO) en forma de diesel, pertalita, GLP 3 kg y queroseno.

Otros programas llevados a cabo por Pertamina son la provisión de descuentos de Avtur, combustibles de aeronaves, en un 10% en el período de vacaciones, materias primas vegetales para el apoyo de políticas B40 (biodiesel con una mezcla de materias primas vegetales de hasta un 40%) y la provisión de ciertos precios de gas natural (HGBT) para la industria de fertilizantes y el sector estratégico.

«Con esta contribución, Pertamina no solo mantiene la seguridad energética sino que también fortalece su papel en la economía nacional», dijo Simon.

Pertamina como compañía de energía nacional se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 a través de programas sostenibles que tienen un impacto significativo en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG), en línea con la aplicación de los principios de ambiental, social y de gobierno (ESG) en todas las líneas y operaciones comerciales.