Contratista reservado después de los pectajes de los vehículos en la autopista Samruddhi







Se ha registrado un caso contra un contratista en Chhatrapati Sambhajinagar de Maharashtra después de que tres vehículos desarrollaron puntas en el Autopista samruddhi Durante el trabajo de lechada realizado a principios de esta semana, dijo la policía el viernes.

Un caso bajo las secciones 324 (b) (que causa intencionalmente pérdida o daño injustificado a la propiedad), 125 (poniendo en peligro la vida humana o la seguridad personal) y otras disposiciones relevantes de la Bharatiya Nyaya Sanhita se registraron el jueves por la noche en la estación de policía de Daulatabad contra un Satyanarayan, dijo un funcionario.

El miércoles, tres vehículos desarrollaron pinchazos durante el trabajo de lechada epoxídica realizada para fortalecer un puente en el Nagpur-Mumbai Samruddhi Expressway, dijo.

Según el policíaLa lechada se realizó en el tramo de Maliwada de la autopista, y el contratista supuestamente no pudo poner fuertes barricadas y usar reflectores de buena calidad para el desvío durante el trabajo, lo que podría haber llevado a accidentes.

La Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) había dicho el miércoles que las boquillas de aluminio, confundidas por los automovilistas con las uñas, se usaron temporalmente en un tramo de la carretera, oficialmente conocidas como hindú Hrudaysmarat Balasaheb Thackeray Samruddhi Mahamarg, para llenar grietas menores.

El MSRDC Había dicho que el contratista responsable del mantenimiento no tomó precauciones de seguridad adecuadas.

Los videos virales filmados por la noche por los automovilistas mostraron objetos afilados cuidadosamente incrustados en un parche asfaltado en la calzada de alta velocidad.

