VIVA – Nepal Reestructurar el ambicioso programa de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) Porcelana después de que las autoridades anticorrupción del país presentaran formalmente cargos penales relacionados con las acusaciones corrupción masivo en el proyecto Aeropuerto Pokhara Internacional. Por primera vez, contratista y un consultor chino fueron acusados ​​en un caso que pone de relieve irregularidades sistemáticas que abarcan más de una década.

El gobierno interino encabezado por el Primer Ministro Sushila Karki reveló prácticas de manipulación de adquisiciones, retrasos en proyectos sin razón aparente y enormes sobrecostos. Este escándalo también arrasó el nombre del gobierno anterior del ex Primer Ministro KP Sharma Oli y Pushpa Kamal Dahal alias Prachanda, lo que desencadenó demandas públicas de responsabilidad política y legal.

La Comisión Nepalesa para la Investigación del Abuso de Autoridad (CIAA) acusó a China CAMC Engineering Co. Ltd. de actuar de mala fe al obtener y ejecutar el contrato de construcción del aeropuerto. En su acusación, la CIAA afirmó que el contratista y otras partes aumentaron deliberadamente el coste estimado del proyecto a 286,5 millones de dólares, superando con creces el valor previamente acordado.

«El contratista, China CAMC Engineering Co. Ltd., junto con las otras partes demandadas, después de obtener el contrato de conformidad con la ley, no llevaron a cabo la contratación correctamente. En lugar de ello, aumentaron artificialmente el coste estimado, hasta 286,526 millones de dólares, muy por encima de la cantidad originalmente acordada. Esto demuestra un abuso de los procedimientos de contratación y un sobreprecio deliberado. Como resultado, se alega que se han producido corrupción y pérdidas para el sector público.»

Ahora se dice que el caso del aeropuerto de Pokhara abrió una “caja de Pandora” para otros proyectos chinos en Nepal, especialmente aquellos bajo el paraguas de la BRI. Se sospecha que varios proyectos experimentan patrones similares, que van desde sobrecostos y falta de transparencia financiera hasta el riesgo de caer en trampas de deuda.

«Esto nunca había sucedido antes. El organismo anticorrupción presentó este caso sólo porque puede funcionar de forma independiente bajo el nuevo gobierno», dijo Madan Krishna Sharma, presidente de Transparencia Internacional Nepal.

Un comité parlamentario creado para investigar el escándalo hace aproximadamente un año encontró docenas de casos de irregularidades y corrupción que ocurrieron bajo los gobiernos de Oli y Prachanda. «La corrupción y las irregularidades ascienden a unos 14.000 millones de rupias al tipo de cambio actual del dólar estadounidense», afirmó Prem Ale, miembro del comité.