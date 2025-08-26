¡Contraste! Pase la frontera de Pontianak a Sarawak, la diferencia entre la infraestructura hace que el batido

PontianakVIVA – El viaje de un residente de West Kalimantan desde Pontianak hasta ObstrucciónMalasia, de repente viral Después de compartir su experiencia al otro lado de la frontera.

En el video compartido por la cuenta de Instagram @tngkusftn_La atmósfera cambió drásticamente tan pronto como cruzó la línea límite. Desde el agujero fangoso, polvoriento y completo en el costado de Indonesia, fue inmediatamente recibido por una carretera lisa en la región de Sarawak.

«Al cruzar los límites del país, parecía pasar el tiempo», «, Escribe Tengku Seftian Dwiyangdi en el subtítulo subido, citado por Viva el martes 26 de agosto de 2025.

No solo una cuestión de carretera, también destacó la condición de edificios e instalaciones públicas. En el territorio indonesio, encontró muchos edificios antiguos que parecían abandonados, mientras que en Sarawak, una hilera de instalaciones modernas se alineaban cuidadosamente y bien mantenidas.

«Allí (Serawak), infraestructura No solo un sueño, sino real,«Añadió.

Además, también ilustra cómo los servicios básicos estables en Sarawak. La electricidad se ilumina sin obstáculos, Internet rápido, a buenos servicios públicos. Esto es diferente de su experiencia en la región de West Kalimantan, donde las limitaciones de infraestructura aún son quejas diarias.

«La comunidad vive con instalaciones que apoyan el futuro. Sí, así es como Kire-Kire», «, Concluyó.

Esta experiencia personal invitó instantáneamente a los comentarios de muchos ciudadanos. Algunos afirmaron que no se sorprendieron por estas diferencias, considerando que Malasia se consideraba más centrada en el desarrollo de infraestructura en el área fronteriza.

Sin embargo, también hay quienes esperan que esta historia pueda ser un recordatorio para que el gobierno indonesio sea más serio al prestar atención a las regiones externas, especialmente en West Kalimantan, que está en contacto directo con los países vecinos.

Lo que experimenta este ciudadano en realidad no es una nueva historia. La diferencia en la calidad de la infraestructura entre Indonesia y Malasia es a menudo un material de comparación, especialmente en la región fronteriza.