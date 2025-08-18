Contraste el destino de Ragnar Oratmangoen y Kevin Diks

VIVA – El fin de semana pasado se convirtió en una variedad de momentos para los jugadores Equipo nacional Indonesia es una carrera en el extranjero.

Algunos parecen impresionantes, algunos deben aceptar la dura realidad. De Ragnar el oratmango que finalmente regresó en Bélgica, hasta Kevin Diks quien resultó herido en su debut en Alemania.

Dean James se convierte en oponente titular Ajax

En los Países Bajos, Dean James ganó la confianza para aparecer desde los primeros minutos con Eagles, cuando entretenía a Ajax Amsterdam en el estadio De Adelaarshorst, domingo (8/17/2025).

El partido terminó en un empate 2-2, y James jugó un papel en la creación del primer gol de su equipo. A través de su tiro libre desde el lado izquierdo, la pelota había creado el caos en el cuadro de penalti Ajax antes de finalmente ser encabezado por Melle Meulensteen en un gol.

James apareció durante 80 minutos y recibió aprecio por su contribución, principalmente porque pudo hacer que la línea de fondo fuera varias veces las molestias.

Justin Hubner Incapaz de salvar Fortuna

En contraste con James, Justin Hubner tuvo mala suerte con Fortuna Sittard. Jugando completo contra NAC Breda, Hubner no pudo traer a su equipo para evitar la derrota. Fortuna Sittard debe reconocer la superioridad del anfitrión con un puntaje de 1-2.

Ragnar Oratmangoen regresó después de una larga ausencia

Las buenas noticias provienen de Bélgica. Ragnar Oratmangoen, que estuvo ausente durante mucho tiempo, debido a los problemas de salud, finalmente volvió al pastoreo con FCV Dender. Fue jugado cuando su equipo se enfrentó al gigante de la liga belga, Anderlecht, en el Florent Beeckman Stadium.

Ragnar entró en el minuto 74 reemplazando a Malcolm Viltard. Aunque solo jugaba 16 minutos, su presencia fue bienvenida positivamente porque marcó su regreso al campo después de una larga ausencia.

Kevin Diks lesionado en el debut de Gladbach

En Alemania, Kevin Diks finalmente se sometió a un debut oficial con Borussia Monchengladbach en el evento DFB Pokal contra Atlas Delmenhorst. Gladbach ganó 3-2 en el partido, pero la felicidad del DIC no duró mucho.

Bek Equipo nacional indonesio Debe retirarse antes del medio tiempo debido a problemas de isquiotibiales. Fue reemplazado por Fabio Chiarodia. Sin embargo, el club aseguró que la lesión en el dictado no fuera grave y esperaba que pronto pudiera volver a practicar.

Nathan Tjoe-a-on debut The Willem II

Nathan Tjoe-A-on también hizo su debut con Willem II. Jugando contra el FC Eindhoven, Nathan no pudo traer a su equipo para lograr resultados positivos. Willem II cayó con una puntuación delgada de 0-1.

Arhan y Asnawi en Tailandia

Desde Tailandia, diferentes noticias provenían de dos backs de ala del equipo nacional de Indonesia. Asnawi Mangkualam no se jugó cuando Port FC se enfrentó a Ayutthaya United. Mientras que Pratama Arhan apareció como un sustituto cuando Bangkok United se enfrentó a Rayong FC.

Arhan ayudó a su equipo a ganar dramáticamente 3-2. Aunque no cayó desde los primeros minutos, el entrenador todavía apreció su contribución.

Mees Hilgers ABSEN

Otro destino experimentado por Mees Hilgers. Este defensor de la FC Twente Mainstay no estaba en absoluto en la lista de escuadrones cuando su equipo contra el PSV Eindhoven. Hasta ahora no ha habido una declaración oficial del club con respecto a la razón.