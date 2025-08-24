Contraataque picante! Asesor legal Ridwan Kamil Sindir Lisa Mariana Acerca de los fondos de BJB: chismes baratos

Yakarta, Viva – Caso dramático de presunta corrupción en la adquisición de anuncios en el banco Bjb cada vez más calentado. Después Lisa Mariana afirmó aceptar el flujo de fondos para su hijo, la parte Ridwan Kamil (RK) Instale el cuerpo de inmediato.

Acusaron a Lisa’s solo un chisme barato que se jugó deliberadamente para arrinconar al ex gobernador de West Java. Esto fue revelado por el musulmán Jaya Butarbutar como el abogado de RK.

«Sabemos que en público los chismes baratos siempre lo hacen LM para arrinconar a nuestros clientes en varias ocasiones, LM siempre dice que CA es el hijo biológico de nuestro cliente. De hecho, los resultados de la prueba de ADN por parte del Laboratorio de Policía Nacional Dokkes declararon lo contrario», dijo Muslim, domingo 24 de agosto de 2025.

Abogado de Ridwan Kamil, musulmana Jaya Batarbuto (medio)

Según él, el público pudo evaluar la dirección de la declaración de Lisa. Aunque los hechos legales muestran que sus acusaciones están equivocadas, se dice que Lisa nunca dejó de arrastrar el nombre del RK al vórtice de este caso. No solo negaron, los musulmanes también hicieron una fuerte sátira.

«Por favor, el público que no nos juzga. Durante meses, LM siempre acuerda a nuestros clientes desde que este caso apareció hasta ahora. Pero todos refutados por los resultados de la prueba de ADN. Por supuesto, las consecuencias legales le esperan a que LM baile con su chal, hay un momento para que la bufanda se envuelva», dijo.

Anteriormente, Lisa Mariana dijo que después de ser examinado por investigadores de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) Como testigo del presunto caso de corrupción en la adquisición de publicidad en el BJB Bank, el viernes (22/08/2025) que el KPK explora el flujo de fondos. Lisa también respondió obtener un flujo de fondos y eso fue para las necesidades de su hijo.

«Obtener dinero, adecuado para mi hijo», dijo Lisa en el KPK Red and White Building, Yakarta, viernes 22 de agosto de 2025.

Lisa afirmó que no podía informar la cantidad de fondos que recibió de Ridwan Kamil. Mencionó que el problema del flujo de fondos se convirtió en materiales explorados por los investigadores de KPK.