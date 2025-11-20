Contra Persik, Mauricio Souza está decidido a extender la tendencia ganadora de Persija

Solo, EN VIVO – Entrenador persia Jacarta Mauricio Souza decidido a extender la tendencia ganadora de su equipo cuando juegue partidos en casa Superliga 2025/2026 por alojamiento Persik Kediri en el estadio Manahan, Solo. Jueves 20 de noviembre de 2025.

Los Kemayoran Tigers lograron volver a la senda del triunfo desde que ganaron 3-1 en la sede de Persebaya Surabaya el 18 de octubre. Después de eso, Persija ganó 1-0 en casa ante Madura United, ganó 3-1 cuando recibió al PSBS Biak y ganó 2-1 cuando recibió al Arema FC.

«Tenemos un objetivo claro en el partido. Por supuesto que queremos sumar tres puntos. Y esto es lo que esperamos hacer en el partido de mañana», dijo Souza en una conferencia de prensa, citada en una grabación de audio, el miércoles.



Jugador de Persija Jakarta, Emaxwell Souza

La serie de victorias consecutivas anterior llevó a Persija al segundo lugar en la clasificación de la Superliga con 23 puntos. Actualmente están a siete puntos del líder Borneo FC.

A pesar de su condición de anfitrión, Persija no jugará este partido en casa en Yakarta. Se vieron obligados a huir a Surakarta porque el césped del Estadio Internacional de Yakarta no permitía albergar partidos, después de que allí se celebrara un concierto de música.

Anteriormente, cuando recibió al PSBS Biak a finales de octubre, Persija también fue evacuada al estadio Manahan de Surakarta.

«Por supuesto que queremos jugar en Yakarta. En nuestro estadio con nuestros espectadores. Pero entendemos la situación y estamos muy contentos de venir a Solo», afirmó el técnico brasileño.

En el plantel de jugadores, Souza confía en que todos sus efectivos estén listos para el partido contra Persik, aunque seguramente no podrá contar con Allano Souza, que está suspendido, así como con Ryo Matsumura y Gustavo Almeida, que aún se encuentran en proceso de recuperación.

Sobre el papel, Persik está bastante lejos de Persija en la clasificación. Los Tigres Blancos sólo ocupan la 13ª posición con 12 puntos.

Sin embargo, Souza no quiso subestimar a su potencial oponente.

«Cada año Persik forma un buen equipo. Técnicamente, Persik es muy fuerte. Un equipo que tiene una buena organización. Eso definitivamente nos obligará a trabajar duro mañana, tenemos que estar totalmente concentrados», dijo Souza.