Contra Persebaya, el nuevo defensor Persib Federico Barba está listo para debutar

Bandung, Viva – Anyar Defensor Federico Barba afirmó que estaba listo para debutar juntos Perseguidor Bandung cuando entretiene Persebaya Surabaya en la quinta semana de la Super League en el estadio de la API Gelora Bandung Lautan, Bandung, el viernes 12 de septiembre de 2025

Leer también: Persib vs Persebaya, se aconseja a Bonek que no venga al estadio



Citado del sitio web oficial del club el jueves, Barba dijo que todos los preparativos fueron bien y su equipo estableció un objetivo de la victoria cuando se enfrenta a Persebaya Surabaya.

El jugador italiano explicó que tenía la ambición de anotar un debut perfecto con Persib Bandung empacando la victoria.

Leer también: Título de Kie en Surabaya, Kemenpora enfatiza el importante papel de los seguidores en la industria del deporte



«Hay unos días para prepararnos antes del partido y esto es ciertamente muy importante. Tenemos que concentrarnos porque tenemos que ganar», dijo Barba.

El ex jugador de Como de 1907 continuó, si confiaba en la composición de los jugadores propiedad de Persib Bandung esta temporada, pero era reacio a subestimar a Persebaya Surabaya.

Leer también: Bojan Hodak apreció la contribución de 4 jugadores de Persib en el equipo nacional indonesio





Persib Bandung Player, Federico Barba

Según Barba, Persebaya Surabaya es un oponente formidable y tiene el potencial de dificultar la Persib Bandung, pero cree que el equipo de Bojan Hodak puede mostrar su mejor actuación.

«Trabajaremos juntos para estar mejor y más listos para el partido», dijo Barba.

Además de Barba, el partido contra Persebaya Surabaya también podría ser un debut para varios jugadores nuevos importados esta temporada, como Alfeandra Dewangga, Adam Pryzbek, Thom Haye, Eliano Reijnders a Andrew Jung.

Persib Bandung ahora es ambicioso para volver a la pista ganadora después de los dos partidos anteriores no podría imprimir resultados perfectos. (Hormiga)