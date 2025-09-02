Contra el equipo nacional indonesio, el Líbano brinda la oportunidad de nuevas caras

Surabaya, vivo – Equipo nacional libanés Ciertamente, se va a Indonesia el martes (3/9/2025) Noche a la ciudad de Surabaya. Allí, el equipo apodado los Cedars desafiará al anfitrión Equipo nacional indonesio En un partido de prueba internacional el lunes (8/9/2025). Este partido es parte de la preparación del Líbano antes de continuar la ronda de clasificación de la Copa Asiática 2027, que vuelve a rodar el próximo octubre.

Leer también: Una agenda improvisada contra el equipo nacional indonesio, una prueba para el nuevo entrenador del equipo nacional de Taiwán



Anteriormente, Líbano registró con éxito una victoria limitada por 1-0 sobre Qatar en un partido de prueba fuera del calendario de la FIFA. El solo gol fue anotado por un recién llegado, Khoder Kaddour. La victoria fue una capital valiosa a pesar de que el escuadrón en ese momento apareció sin la presencia de los jugadores principales que pasaban en el extranjero.

La presencia de jugadores extranjeros

Leer también: Aunque la manifestación es abundante, se confirma que el partido del equipo nacional indonesio y U-23 está seguro y permanece en el país



Frente a Indonesia, el Líbano fue nuevamente fortalecido por varios jugadores que tuvieron una carrera en el extranjero. En la línea del frente, están Gabriel Bitar (York United/Canadá), Karim Darwich (Duhok/Iraq), Karim Mkaoui (Omonia Arradippou/Kypros) y Daniel Lahoud que acaban de unirse al club holandés, JC Roda.

La defensa también recibió energía adicional con la presencia del defensor central Mohamad Baker El Housseini, que ahora juega para Borneo FC Samarinda en Indonesia. Sin embargo, el Líbano tuvo que perder a un veterano defensor Qassem El Zein que estaba ausente debido a la cirugía facial.

Leer también: Aparecerá en GBT, el nuevo defensor de Borneo FC para fortalecer el Líbano contra el equipo nacional indonesio



Prueba de jugadores nuevos

El entrenador en jefe Miroslav Radulović dijo que el partido contra Indonesia sería una oportunidad para volver a evaluar la preparación de los jugadores, especialmente las caras nuevas. «Dos partidos de juicio contra Qatar e Indonesia son parte de la preparación para las calificaciones. Comenzamos bien y queremos continuar realizando resultados fuertes y logrando resultados positivos», dijo informó por el sitio web oficial de la Federación de Fútbol Lebanés.

Agregó que la victoria sobre Qatar no era el objetivo principal, sino para probar la preparación de los jugadores locales y dar minutos para jugar a los nuevos jugadores. «Los resultados aumentan la confianza del equipo. Los nuevos jugadores también demuestran que se pueden confiar en ellos, y nuevamente obtendrán minutos para jugar contra Indonesia», explicó Radulović.

Lista de jugadores libaneses

Después del equipo del equipo nacional libanés para el partido contra Indonesia:

Kiper: Matar Mostaff, Ali al-Sabaa, Antoine Doudaihy

Bek: Mohammad Safwan, Khalil Khamis, Husein Zein, Hussin Shafeddine, Mohammad El Hayek, Khode Kaddour, Mohammad Baqer al-Husseini

Gelandang: Jihad Ayoub, Walid Shour, Hassan Srour, Ahmad Khair el-Din, Ali Tneich, Majed Osman, Mohammad Haidar

Penyraang: Mohammad al-Masri, Gabriel Bitar, Ramy Najjarine, Daniel Lahoud, Karim Darwich, Karim Mkaoii

Se cree que el partido contra Indonesia es una prueba importante para el Líbano. Además, el equipo de Garuda ahora es manejado por la leyenda holandesa Patrick Kluivert y fortaleció una serie de descendientes que compiten en la mejor liga europea como la Serie A, Bundesliga, Ligue 1, a Eredivisie.