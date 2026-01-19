Contra 10 jugadores que aún perdían, el Barcelona cayó derrotado por la Real Sociedad por 1-2

San Sebastián, VIVA – Barcelona Tuvieron que tragar un trago amargo cuando visitaron la sede de la Real Sociedad en la Semana 20 de la Liga española 2025-2026. Aunque fueron superiores en posesión del balón y jugaron contra diez jugadores en los minutos finales, los blaugrana se fueron a casa con una derrota por 1-2 ante los anfitriones en el estadio Reale Arena de San Sebastián, el lunes por la mañana WIB, 19 de enero de 2026.

Este resultado fue una de las derrotas más dolorosas del Barcelona esta temporada. No sólo porque no lograron maximizar su ventaja en el número de jugadores, sino también porque la brecha de puntos con el Real Madrid en la cima de la clasificación ahora se ha reducido drásticamente, hasta quedar en solo un punto.

La Real Sociedad se mostró eficaz y disciplinada. Los dos goles de la victoria del equipo local los marcaron Mikel Oyarzabal en el minuto 32 y Gonçalo Guedes en el minuto 71. Mientras tanto, el Barcelona sólo pudo responder a través de Marcus Rashford en el minuto 70, un gol que dio esperanzas pero que duró muy poco.

Desde el pitido inicial, el Barcelona intentó hacerse con el control del partido. Pedri amenazó inmediatamente en el segundo minuto, pero la oportunidad la detuvo el portero de la Sociedad, Alex Remiro. Los blaugrana incluso aplaudieron en el minuto siete cuando Fermín López marcó un gol, pero el VAR lo anuló.

La Real Sociedad, que esperó más, apareció letal. Gonçalo Guedes puso a prueba a Joan García antes de convertirse en un actor importante en el primer gol. En el minuto 32, Mikel Oyarzabal centró con fuerza para poner a la Sociedad por delante 1-0.

El Barcelona volvió a sentirse en desventaja ante el VAR hacia el final de la primera parte. El árbitro señaló penalti cuando finalizó Lamina Yamal fue derribado en el área de penalti, pero la decisión fue anulada después de que las repeticiones mostraran que el jugador estaba en posición de fuera de juego. El 1-0 se prolongó hasta el descanso.

Al entrar en la segunda parte, el Barcelona aumentó el ritmo de los ataques. Dani Olmo y Ferran Torres se turnaron amenazando, pero Remiro estuvo espectacular bajo palos. El portero de la Sociedad desbarató varias oportunidades de oro de los blaugrana y fue una de las claves de la victoria de su equipo.

Hansi Flick realizó cambios al incluir a Marcus Rashford. Esta decisión tuvo dulces resultados. En el minuto 70, Rashford empató con éxito después de aprovechar un pase de Lamine Yamal. Pero la alegría del Barcelona sólo duró un minuto.