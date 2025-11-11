Continuar monitoreando de cerca la situación: Departamento de Estado de EE. UU. sobre la explosión del Fuerte Rojo de Delhi







Expresando condolencias por la mortal explosión cerca del Fuerte Rojo en DelhiEstados Unidos dijo que continúa monitoreando de cerca la situación. «Nuestros corazones están con los afectados por la terrible explosión en Nueva Delhi. Seguimos observando de cerca la situación. Nuestro más sentido pésame a las familias que perdieron a sus seres queridos. Rezamos por la pronta recuperación de los heridos», dijo la Oficina de Asuntos de Asia Central y del Sur del Departamento de Estado en una publicación el lunes X.

El Departamento de Asuntos Consulares de los EE.UU., en una «alerta de seguridad», dijo que «si bien se desconoce la causa de la explosión en este momento, el Gobierno de la India ha puesto a varios estados indios en alerta máxima». En su alerta de seguridad, la Embajada de los EE.UU. en Delhi aconsejó a sus ciudadanos que evitaran las áreas que rodean el Fuerte Rojo y Chandni Chowk en Delhi, evitando las multitudes y monitoreando los medios locales para obtener actualizaciones. Aconsejó a los ciudadanos estadounidenses que sean conscientes de su entorno y permanezcan alerta en lugares frecuentados por turistas.

Anteriormente, un portavoz del Departamento de Estado había dicho a PTI: «Somos conscientes de la explosión cerca Fuerte Rojo en Delhi. Estamos siguiendo de cerca la situación y estamos listos para brindar asistencia consular”. La explosión de alta intensidad atravesó un automóvil que circulaba lentamente en un semáforo cerca de la estación de metro Red Fort el lunes por la tarde, matando al menos a nueve personas y destrozando varios vehículos, dijeron las autoridades.

Veinte personas, entre ellas dos mujeres, resultaron heridas en la explosión que tuvo lugar en una tarde muy concurrida cuando la zona estaba abarrotada de gente. Los heridos fueron trasladados al Hospital LNJP, a pocos kilómetros de distancia. La policía dijo que el coche en el que se produjo la explosión tenía tres ocupantes y añadió que también están investigando si se trató de un atentado suicida.

«La explosión se produjo en un lugar en movimiento coche hyundai i20 en el que estaban sentadas tres personas. No hemos encontrado ningún perdigón ni pinchazo en el cuerpo de los heridos, algo poco habitual en una explosión. Estamos investigando todos los ángulos», dijo un alto oficial de policía.

