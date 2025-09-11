Continuar crecimiento positivo, actualización de MPMinsurance, la Junta Directiva

Yakarta, Viva – Pt Asuransi Mitra Protector Mustika Alias Mpminguroactualizar Junta Directiva que comenzó a ser efectivo desde el 1 de septiembre de 2025.

El director de MPminsurance, Wayan Pariama, dijo que el paso de refresco de liderazgo se convirtió en un punto de apoyo importante, para llevar a la compañía a ir más allá, utilizando varias bases comerciales que se han formado.

«Al mismo tiempo, abriendo espacio para nuevas estrategias que son más adaptativas e innovadoras», dijo Wayan en su declaración, jueves 11 de septiembre de 2025.

Seguro de mpm [dok. Humas MPMInsurance] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Afirmó que la compañía apreciaba enormemente la contribución de los rangos de gestión anteriores, bajo el liderazgo del Sr. Alexander. Donde también han traído MPminsurance para lograr varios logros importantes.

«Ahora, nuestro trabajo es continuar con el gran trabajo para que MPminsurance pueda continuar fortaleciendo su posición en la industria Seguro generalademás de proporcionar un valor agregado sostenible para todos los socios y clientes «, dijo.

Para obtener información, la Junta General de Accionistas (GMS) MPminsurance ha designado a Wayan Pariama como director presidente, reemplazando a Alexander H. Setokoko. Se sabe que Wayan tiene más de tres décadas en la industria de seguros generales, con varios puestos estratégicos.

Luego, el puesto como directora de finanzas ahora ocupa Ellie Turjandi, quien reemplaza a Wahjudi Soediyanto. Se sabe que Ellie tiene más de 35 años de experiencia en finanzas cruzadas, y ha servido en varios puestos de alto nivel con la última posición como gestión de cartera de SEVP en PT Saratoga Investama Sedaya TBK.

Luego estaba Stephanus Soelistio, quien continuó su papel de director técnico, y yo Poppy Panca Widiastuti como directora de marketing.

Además del refrigerio en la Junta Directiva, MPminsurance también nombró a Darma PuTera como un nuevo miembro de la Junta de Comisionados.

Con más de 18 años de experiencia en los campos del desarrollo empresarial, la estrategia corporativa, las relaciones con los inversores, las finanzas y la gestión de riesgos, Darma ahora también sirve como Vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Relaciones con Inversores de PT Mitra Pinasthika Mustika TBK (MPMX).