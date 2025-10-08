Continuando con la lucha de Glenn Fredly, el Ministerio de Cultura celebra la Conferencia de Música de Indonesia (KMI) de 2025.

Jacarta – El Ministerio de Cultura realizó oficialmente una conferencia Música Indonesia (KMI) 2025 que se llevará a cabo durante cuatro días del 8 al 11 de octubre de 2025 en The Sultan Hotel & Residence, Yakarta.

Reuniendo a no menos de 700 participantes, entre músicos, compositores, promotores, sellos discográficos y reguladores, para dialogar y construir un ecosistema musical como motor de crecimiento que contribuya a una economía, una cultura empoderada y una diplomacia significativa. ¡Desplácese para obtener información completa!

Realizar la celebración y abrir la red KMI 2025 titulada «Un Tono Básico», Ministra de Cultura, zona de fadliconfirma el compromiso conjunto de trazar la dirección a largo plazo del ecosistema musical del país como un foro para la sinergia y la formulación del futuro.

«La música indonesia actual no puede subestimarse, Indonesia tiene un gran potencial», subrayó Fadli Zon en su declaración, citada el miércoles 8 de octubre de 2025.

Además, el Ministro de Cultura Fadli añadió que durante el período de desarrollo la música estuvo presente como fuerza unificadora, educativa e incluso económica.

«En 2025, se prevé que los ingresos del mercado de música digital de Indonesia alcancen los 231,64 millones de dólares y crecerán a una tasa promedio del 3,57 por ciento anual hasta 2030, alcanzando los 276 millones de dólares», explicó.

En su discurso, el Ministro de Cultura, Fadli Zon, también transmitió que el crecimiento de la industria musical se construyó gracias al entusiasmo de los actores creativos que construyeron el ecosistema desde abajo.

«La música indonesia está cada vez más viva en el espacio digital, pero el pulso de la industria aún late en escenarios reales, en manos de trabajadores de la música que crean e interpretan obras con todo el corazón», afirmó.

Además, el Ministro de Cultura, Fadli Zon, enfatizó que la implementación de la Conferencia de Música de Indonesia (KMI) de 2025 tiene como objetivo garantizar que la música desempeñe un papel como infraestructura cultural sólida, así como como motor de una economía sostenible, un impulso importante para fortalecer la colaboración, fortalecer la diplomacia cultural y el bienestar de los músicos.

«A través de KMI 2025, queremos garantizar que la música pueda convertirse en una infraestructura cultural sólida y un motor de una economía sostenible, que se construya la colaboración entre ministerios e instituciones para que la política musical esté del lado de los actores, la creación de una diplomacia cultural exitosa de Indonesia a través de la música desde los canales locales hasta el escenario global, como el Ministerio de Cultura está tratando de hacer ahora a través de la Gestión Nacional de Talento en el Sector de las Artes y la Cultura, y por supuesto la el bienestar de los músicos y de los trabajadores de la música es una verdadera prioridad», afirmó.