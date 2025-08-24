Continúan los draft de los fallas de los Patriots, estadísticas impactantes sobre la clase de draft ’24

Criado a 30 millas al norte de Boston, solía decirle a la gente que la noche del draft era la peor noche del año para Patriotas de Nueva Inglaterra fanáticos. Esto fue, por supuesto, antes de que el equipo perdiera 13 juegos por temporada. El draft solía ser el único breve en el juego de los Patriots.

Ahora inundado de actualizaciones prometedoras y un nuevo personal, la estadística más reciente revelada por el informante Mike Reiss sirve como un recordatorio no recordado de que los Patriots aún no están claros.

«Cuando los Patriots finalmente toman sus decisiones finales de la lista para llegar a 53 jugadores, existe la creciente posibilidad de que el mariscal de campo Drake Maye sea la solitaria selección restante del draft de 2024». Reiss escribió el domingo.

No hay mucho que pueda decir para sustanciar lo malo que es. Eso representa un enfoque casi maliciosamente incompetente para el draft del año pasado de Eliot Wolf and Company.

Jugadores como Layden Robinson y Javon Bakerquienes fueron vistos como perspectivas de desarrollo con muy poco día al alza del primer día, fueron seleccionados con selecciones de cuarta ronda de alta apalancamiento.

No puede pasar demasiado juicio sobre los volantes tomados en las últimas 50 selecciones, pero redacción Joe Milton 190 puntos después Drake Maye Era un giro de la cabeza incluso entonces. Y la seguridad se convirtió en el ala cerrada Jaheim Bell nunca tuvo un camino hacia el éxito en Patriots Place tampoco.

Los Pats esperan el pecados del padre No curves lo que debería ser un equipo proyectivo ascendente.

«Si los Patriots van a reconstruir su lista, necesitarán redactar mucho mejor. Pero si Maye resulta ser su mariscal de campo de la franquicia en los años venideros, el draft de 2024 aún puede ser positivo en Nueva Inglaterra». Escribe Michael David Smith de PFT.

Ja’lynn Polk y Marcellas diales heridos

Si bien algunas de las selecciones no envejecieron bien, otras estuvieron muy plagadas de mala suerte en el segundo año.

Mientras que el estado de la lista de Ja’lynn Polk estaba en el aire antes del anuncio incompleto de su lesión final de la temporada, su temporada finalmente terminó con una lesión.

Lo mismo puede decirse del esquinero Marcellas Dial Jr., que estaba proyectando ser un contribuyente en esta defensa en su segundo año.

La esquina joven destrozó su ACL el 5 de agosto, menos de una semana en la temporada 2025. Fue colocado inmediatamente en la reserva lesionada después, terminando efectivamente el año dos antes de que comenzara.

Caedan Wallace sosteniendo la esperanza

La última oportunidad de cruzar esta deprimente estadística radica en Caedan Wallace.

La selección de la tercera ronda de 2024 espera que su versatilidad como colaborador de guardia y aparejos lo aterrice dentro del top ocho a diez liniero en la lista.

Wallace aterriza firmemente en este rango, por lo que esto probablemente se reducirá a una última decisión del cuerpo técnico.

Algunas fuentes proyectan que los Patriots serán los lazos severos con Wallace y Véder Lowe Antes de que comience la temporada y encuentre un tackle en el cable de exención. Este sería el golpe final para la clase ’24.

«Hay un grupo de siete aquí que se siente encerrado», Phil Perry escribe en su última proyección de la lista de la línea ofensiva. «¿Después de eso? Incertidumbre. Los Patriots podrían usar más profundidad de aparejos, por lo que Lowe lo hace. Pero si esa profundidad se produce a través del comercio o el cable de exención, eso sería una pequeña sorpresa».